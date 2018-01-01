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    Продовольчі ярмарки запрацюють у всіх районах столиці (адреси)

    24 та 25 лютого в Києві триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
    У столиці будуть проведені традиційні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію усіх груп товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Зокрема, ярмарки пройдуть: 24 лютого (субота): у Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10,
    • Сьогодні, 08:16
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    Вуличний ярмарок
    Вуличний ярмарок

    24 та 25 лютого в Києві триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

    У столиці будуть проведені традиційні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію усіх груп товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

    Зокрема, ярмарки пройдуть:

    24 лютого (субота):

    • у Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
    • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • у Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. Маяковського);
    • у Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10;
    • у Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;
    • у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

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    • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • у Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
    • у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
    • у Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.

    25 лютого (неділя):

    • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • у Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • у Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • у Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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