Продовольчі ярмарки запрацюють у всіх районах столиці (адреси)
- Сьогодні, 08:16
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Вуличний ярмарок
24 та 25 лютого в Києві триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
У столиці будуть проведені традиційні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію усіх груп товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».
Зокрема, ярмарки пройдуть:
24 лютого (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. Маяковського);
- у Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10;
- у Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
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- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
- у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
- у Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.
25 лютого (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
- у Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- у Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- у Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.