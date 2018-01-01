Продовольчі ярмарки запрацюють у всіх районах столиці (адреси)

24 та 25 лютого в Києві триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

У столиці будуть проведені традиційні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію усіх груп товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Зокрема, ярмарки пройдуть: 24 лютого (субота): у Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10,