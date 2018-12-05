Проект бюджету Києва-2019: які галузі отримають найбільше коштів



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У бюджеті Києва на 2019 рік найбільші суми спрямовано на три галузі

У 2019 році збільшується державна субвенція на галузь освіти на 645 мільйонів гривень

На пленарному засіданні Київської міської ради 4 грудня депутати взяли до розгляду головний кошторис міста на 2019 рік.

Найбільші суми, традиційно, спрямовано на три галузі: освітню, охорону здоров’я та соціального захисту. Загалом, видатки та доходи бюджету плануються на рівні 54,9 млрд гривень, що свідчить про збалансованість фінансового документа. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«У 2019 році ми плануємо суттєво збільшити фінансування освітньої галузі. Йдеться про суму в 17,4 мільярди гривень. Кошти будуть спрямовані на реконструкцію та ремонти навчальних закладів, закупівлю шкільного інвентарю, виплату заробітних плат, премій та стипендій. Тобто це та сума, яка виділяється на забезпечення галузі в цілому. Плануємо підвищити видатки і на охорону здоров’я. Зараз цифра становить 10,6 мільярда гривень. Тут кошти направлять на будівництво, реконструкцію медзакладів, придбання спеціального обладнання, заробітні плати працівникам, і, з важливого, на санаторне лікування діток, хворих на туберкульоз та медико-соціальний захист дітей-сиріт. Галузь соціального захисту пропонуємо профінансувати на рівні 8,7 млрд гривень. Тут традиційно – підтримка малозабезпечених верств населення, учасників АТО та їхніх родин», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Щодо транспортної інфраструктури – планові видатки на рівні 7,1 млрд гривень. Попереднє фінансування житлово-комунального господарства становить 4,1 млрд гривень. На галузь культури передбачено більше мільярда гривень, ще 750 мільйонів гривень – на фізичну культуру та спорт.

Щодо дохідної частини бюджету. Планується, що 20,8 млрд гривень Київ отримає від податків на доходи фізичних осіб. Сума єдиного податку планується на рівні 5,4 млрд. Плата за землю попередньо складатиме 5,1 мільярда гривень. Акцизний податок – 1,8 млрд.

«З важливого, у 2019 році збільшується державна субвенція на галузь освіти на 645 мільйонів гривень. Це, в першу чергу, заробітна плата педагогічного персоналу. І дещо зменшується медична субвенція, а саме на 111 мільйонів гривень. Однак, тут є логічне пояснення. Це зумовлено тим, що за фінансування первинної ланки медицини відповідатиме Національна служба здоров’я України», – підкреслив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік.

Проект бюджету-2019 депутати взяли до розгляду. Робота над головним фінансовим документом столиці триває.