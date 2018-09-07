Вартість проїзду у столичних маршрутках різко зросте



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Очікується підвищення вартості проїзду у маршрутках до 9-10 гривень

Слідом за підвищенням вартості проїзду у столичному комунальному транспорті на киян чекає різке подорожчання проїзду в маршрутках. Про це говорять як самі перевізники, так і експерти. Уже найближчим часом одна поїздка в маршрутці у Києві буде коштувати 10 гривень, пишуть «Факти».

«Гривня знецінюється, ціни ростуть на все. Тому ми не бачимо іншого виходу, крім як підвищити вартість проїзду, - говорить директор одного з перевізників, компанії «Трансгруп» Володимир Назаренко. - Зараз ми їздимо собі в збиток. Десять гривень - була б більш економічно обґрунтована ціна. Це б дозволило нам трохи оновити автопарк, підняти зарплату водіям. У нас зараз 20% рухомого складу стоїть - нікому працювати. Водії знають, що в Європі вони можуть заробити від 800 до 1500 євро і тому їдуть за кордон. Працюють там вахтовим методом: три місяці, потім додому, потім знову в рейс. Якщо у наших водіїв не буде такої зарплати, то ми їх просто не втримаємо».

За його словами, у порівнянні з комунальним транспортом у перевізників витрати набагато більші. «Запчастини, паливо, все купуємо за свої гроші. Багато водіїв їздять не на найновіших машинах. А це означає, що вже з перших днів вони працюють на запчастини», - каже Назаренко.

«Швидше за все вже в вересні-жовтні ціни на проїзд піднімуться. До 10 або до 9 гривень - ще будемо обговорювати. Чому не поступово? Та тому що після першого підвищення, скажімо, на гривню, нам можуть не скоро дозволити знову підняти ціни», - зазначив він.

Експерт громадської компанії «Євро-патруль» В'ячеслав Коновалов впевнений, що проїзд в київських маршрутках міг подорожчати і раніше. Але цього не ризикнули зробити, так як влітку в столиці пасажирів зазвичай значно менше.

Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.