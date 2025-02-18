Прокуратура повернула з незаконної оренди 16 га землі біля музею в Пирогові

Справа розглядалася судами понад чотири роки

У Києві 16 га землі, яка знаходиться поблизу Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові, остаточно повернуто з оренди. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У прокуратурі нагадали, що агрокомбінат у 2018 році без рішення Київради зареєстрував за собою право користування вказаною земельною ділянкою на підставі договору оренди землі, укладеного ще у 2004 році. Однак вказаний договір оренди було розірвано у 2008 році, внаслідок чого сільськогосподарське товариство втратило право оренди цієї земельної ділянки.

Як повідомляється, реагуючи на порушення, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування реєстрації права оренди землі.

«Суди першої та апеляційної інстанцій погодились з доводами прокурора. У листопаді 2024 року крапку у справі поставив Верховний Суд. Загалом справа розглядалася судами понад чотири роки», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. Як повідомили у прокуратурі, приватне товариство звело об’єкт без дозвільних документів, а потім намагалося оформити в оренду понад 4 тис. кв. м землі у Святошинському районі без конкурсу.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це він повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

До слова, за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.