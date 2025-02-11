Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку у Протасовому Яру

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку у Протасовому Яру
За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Суд ухвалив рішення на користь територіальної громади

Прокуратура Києва у судовому порядку витребувала з приватної власності земельну ділянку у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Повідомляється, що за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці.

«Встановлено, що у січні 2024 року державний нотаріус зареєстрував право власності на кілька земельних ділянок по вул. Нововокзальній у Солом’янському районі міста Києва за фізичною особою. Однак для цього було використано підроблене рішення Київської міської ради про передачу цієї землі у приватну власність», – йдеться у повідомленні. 

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці
За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці
фото:, Київська міська прокуратура, Facebook

Згодом одна з цих ділянок була внесена до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, яке зареєструвало на неї право власності.

Виявивши порушення, прокуратура подала позов до Господарського суду міста Києва. Суд ухвалив рішення на користь територіальної громади, зобов’язавши товариство повернути земельну ділянку у власність міста.

Нововокза́льна ву́лиця – вулиця в Солом'янському районі міста Києва, місцевість Протасів Яр. Пролягає від вулиці Протасів Яр до Провідницької вулиці.

Нагадаємо, Київська міська рада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр» імені Романа Ратушного. Як повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко , відповідний проєкт рішення Київради вже зареєстрований за поданням Київського міського голови Віталія Кличка, та буде винесений на найближче пленарне засідання Київради спільно із проєктами рішень, які просила підтримати громада міста. Як підкреслив заступник міського голови, покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету Києва від продажу та оренди земельних ділянок. Ціну визначать за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів.

23  листопада, Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Про це повідомляє громадська організація «Захистимо Протасів Яр». Нагадаємо, Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру.

Раніше за апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Зазначається, що площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн. 

До слова, прокуратура повернула громаді Києва землю біля озера Волховата в Оболонському районі, площею 0,0454 га та вартістю 1,7 млн гривень. Йдеться про землю у прибереженій захисній смузі затоки Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Теги: прокуратура нотаріус Київ земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок Марії Станіславської відомий серед киян як «Будинок з комахами»
«Будинок з комахами»: суд підтвердив статус об’єкта культурної спадщини
17 сiчня, 16:47
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
15 сiчня, 08:17
Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього протокол
У Святошинському районі Києва місцеві здали патрульним п'яного водія, який катався по двору
14 сiчня, 12:07
Авторка петиції вимагає скасувати рішення міської ради, яке передало цю ділянку під забудову
Петиція за збереження «Дворика з воронами» зібрала голоси
15 сiчня, 16:22
Квитки на рейси можна придбати в застосунку «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги
22 сiчня, 16:21
Для усунення пошкодження комунальникам знадобилося близько 12 годин
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення у Солом’янському районі після масштабної аварії
20 сiчня, 11:13
Поворознюк зауважив, що через зупинку під час тривог громадський транспорт несе збитки
Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги
29 сiчня, 16:53
Пішоходам варто бути уважними, одягати світловідбивні елементи
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
30 сiчня, 18:30
Санкція найтяжчої статті передбачає до семи років позбавлення волі
Поліція затримала 29-річного киянина, який вдома зберігав гранату та психотропи
3 лютого, 11:19

Новини

Справа на мільйон. Київська митниця конфіскувала незаконно ввезені оправи для окулярів
Справа на мільйон. Київська митниця конфіскувала незаконно ввезені оправи для окулярів
Під Соледаром загинув київський режисер і журналіст Ярослав Шапочка
Під Соледаром загинув київський режисер і журналіст Ярослав Шапочка
Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку у Протасовому Яру
Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку у Протасовому Яру
За розтрату 2,8 млн грн перед судом постане чиновник КМДА: у чому його звинувачують
За розтрату 2,8 млн грн перед судом постане чиновник КМДА: у чому його звинувачують
Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт
Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт
Збив дівчину на тротуарі та втік з місця події: у Києві затримано нетверезого водія
Збив дівчину на тротуарі та втік з місця події: у Києві затримано нетверезого водія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
18K
Конфуз у вбиральні «Епіцентру»: суд арештував чоловіка, який підглядав за жінкою
7481
ДБР копає під Новинського: слідчі прийшли до парламенту
5580
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
4810
Краща за американо: нова кава стає хітом у Британії та Європі

Новини

Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Сьогодні, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua