Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку у Протасовому Яру

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці

Суд ухвалив рішення на користь територіальної громади

Прокуратура Києва у судовому порядку витребувала з приватної власності земельну ділянку у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці.

«Встановлено, що у січні 2024 року державний нотаріус зареєстрував право власності на кілька земельних ділянок по вул. Нововокзальній у Солом’янському районі міста Києва за фізичною особою. Однак для цього було використано підроблене рішення Київської міської ради про передачу цієї землі у приватну власність», – йдеться у повідомленні.

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці фото:, Київська міська прокуратура, Facebook

Згодом одна з цих ділянок була внесена до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, яке зареєструвало на неї право власності.

Виявивши порушення, прокуратура подала позов до Господарського суду міста Києва. Суд ухвалив рішення на користь територіальної громади, зобов’язавши товариство повернути земельну ділянку у власність міста.

Нововокза́льна ву́лиця – вулиця в Солом'янському районі міста Києва, місцевість Протасів Яр. Пролягає від вулиці Протасів Яр до Провідницької вулиці.

Нагадаємо, Київська міська рада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр» імені Романа Ратушного. Як повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко , відповідний проєкт рішення Київради вже зареєстрований за поданням Київського міського голови Віталія Кличка, та буде винесений на найближче пленарне засідання Київради спільно із проєктами рішень, які просила підтримати громада міста. Як підкреслив заступник міського голови, покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету Києва від продажу та оренди земельних ділянок. Ціну визначать за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів.

23 листопада, Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Про це повідомляє громадська організація «Захистимо Протасів Яр». Нагадаємо, Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру.

Раніше за апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Зазначається, що площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн.

До слова, прокуратура повернула громаді Києва землю біля озера Волховата в Оболонському районі, площею 0,0454 га та вартістю 1,7 млн гривень. Йдеться про землю у прибереженій захисній смузі затоки Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.