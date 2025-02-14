Двоє чоловіків продали службову квартиру на Оболоні разом з її мешканцями: деталі справи

Вже після підписання угоди покупець зрозумів, що придбав житло разом з мешканцями

У Києві судитимуть двох чоловіків, які продали службову квартиру на Оболоні разом з її мешканцями. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що квартира в Оболонському районі Києва була виділена райдержадміністрацією працівниці комунального підприємства як службове житло на основі ордера. Обвинувачені, дізнавшись, що на нерухомість не оформлено право власності, вирішили оформити її на себе, підробивши документи.

«Вже з підробленими документами один зі співучасників, вдаючи власника квартири, намагався її продати. Оскільки у помешканні жили люди, покупцю під різними приводами переносили час її перегляду. Зрештою чоловік уклав угоду не оглянувши квартиру. Лише отримавши ключі, чоловік зрозумів, що придбав житло разом з мешканцями», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці налали на квартиру арешт, обвинувальний акт щодо двох учасників схеми скеровано до суду. Матеріали щодо організатора шахрайства виділені в окреме провадження.

Санкція статей передбачає покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, .в Україні у 2025 році лише 12% громадян планують придбати житло. Зазначається, що попит на купівлю нерухомості у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування OLX. Повідомляється, що окрім війни та економічної ситуації в країни, на зниження попиту впливає ще те, що гривня девальвує, в той час, як ціни на квартири та будинки зростають. Внаслідок чого українці вибирають орендувати житло: за 2024 рік попит на довгострокову оренду зріс на 8.4% (порівнюючи із рівнем 2023 року) та на 8% перевищив довоєнний 2021 рік.

До слова, у Києві судитимуть трьох молодиків, які організували схему «інвестування в криптовалюту» та ошукали інвесторів на пів мільйона гривень. Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України).