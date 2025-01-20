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У Києві жінка протестувала «швидку» на швидкість. У скільки обійшовся експеримент

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві жінка протестувала «швидку» на швидкість. У скільки обійшовся експеримент
За свою цікавість жінка мусить сплатити штраф – 3,4 тис.грн
фото: патрульна поліція Києва

Жінка  вирішила перевірити, як швидко приїде карета швидкої, якщо вона вдасть, що потребує допомоги


Жінка подзвонила на спецлінію 112 та повідомила, що їй стало зле в одному з торгових центрів Солом'янського району Києва. На місце оперативно приїхали медики, де виявили жінку, яка пояснила, що допомоги не потребує. Про це повідомила патрульна поліція Києва. 

Як повідомили поліціянти, містянка заявила, що вирішила «перевірити, як швидко приїде карета швидкої, якщо вона вдасть, що потребує допомоги». У відповідь на таку заяву медики викликали на місце патрульних.

Правоохоронці роз'яснили жінці, що вона вчинила правопорушення та винесли на неї постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер жінка зобов'язана сплатити штраф – 3,4 тис.грн.

«Друзі, наголошуємо: поліцейські, рятувальники, медики бригад швидкої допомоги на кожне ваше повідомлення реагують, як на реальну ситуацію та загрозу. І поки вони з’ясовують, що інформація неправдива, у цей самий час комусь дійсно потрібна їхня допомога», – нагадали у патрульній службі столиці.

Нагадаємо, уряд вніс відповідні зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж. Міністерсто запевняє, що це тільки покращить лікування українців. Відтепер швидка має везти пацієнтів у визначені медзаклади, де є все необхідне для лікування конкретного діагнозу. Тому МОЗ хоче контролювати, щоб швидка везла пацієнтів туди, куди треба. Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень швидше.  

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Теги: Київ поліція медицина

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