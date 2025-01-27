У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді

За даними слідства, обвинувачена при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до закупівлі продукції неналежної якості на понад 11 млн грн

Поставлена сіль не відповідає вищому ґатунку, а відтак не може використовуватися за призначенням

У Києві судитимуть посадовицю КП «ШЕУ Святошинського району», яка на 11 млн грн закупили дорожню сіль не тієї якості. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як встановило досудове розслідування, у листопаді 2023 року комунальне підприємство та приватна організація уклали договір на постачання дорожньої солі.

Проведеними дослідженнями та оцінкою відповідності чинному ДСТУ встановлено, що поставлена сіль не відповідає вищому ґатунку, а відтак не може використовуватися за призначенням фото: Київська міська прокуратура

Проведеними дослідженнями та оцінкою відповідності чинному Державному стандарту України встановлено, що поставлена сіль не відповідає вищому ґатунку, а відтак не може використовуватися за призначенням.

За даними слідства, обвинувачена при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до закупівлі продукції неналежної якості на понад 11 млн грн.

За даними слідства, обвинувачена при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до закупівлі продукції неналежної якості на понад 11 млн грн фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Святошинською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу правової роботи та закупівель КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», яка обвинувачується у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитки бюджету на понад 11 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Главком раніше писав, що у Києві підприємець отримав 10 млн грн від комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Оболонського району за сіль, яку так і не поставив. Наприкінці грудня 2022 року КП «ШЕУ Оболонського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам’яної солі на суму близько 10 млн грн. Поставити понад 1 тис. тонн солі підприємство мало фактично за кілька днів аби встигнути до кінця року.

До слова, заступнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). У вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.

Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.