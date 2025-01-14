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Прокуратура зобов’язала повернути громаді Києва земельну ділянку на березі Дніпра

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прокуратура зобов’язала повернути громаді Києва земельну ділянку на березі Дніпра
Площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Самовільне захоплення ділянки перешкоджає відпочинку мешканців району у парку відпочинку, частина якого розміщена на огородженій ділянці

За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. 

Зазначається, що площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн.

Встановлено, що товариство без належних документів використовувало цю ділянку, самочинно збудувавши на ній об’єкти нерухомості та облаштувавши стоянку для плавзасобів. При цьому ділянку огородили парканом, обмеживши доступ, зокрема, і до берега Дніпра. Крім того, самовільне захоплення ділянки перешкоджає відпочинку мешканців району у парку відпочинку, частина якого розміщена на огородженій ділянці.

Завдяки активній позиції прокурорів Київської міської прокуратури суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції про відмову в позові та задовольнив вимоги прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

За рішенням суду товариство має повернути ділянку водного фонду територіальній громаді столиці, звільнивши від самочинно збудованих там об’єктів.

Рішення набрало законної сили та підлягає виконанню.

Нагадаємо, заступник директора столичного Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик назвав «інформаційним вкидом» висновки Держаудитслужби про те, що землю ботсаду передали під житлову забудову всупереч закону. Він запевнив, що жоден квадратний метр території не забудовано і таких планів немає. Заступник директора ботсаду підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботанічного саду на вулиці Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником. Однак, за його словами, угода стосувалася лише облаштування господарської зони, а не будівництва житлових будинків.

Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. 

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Теги: прокурор Київ земля

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