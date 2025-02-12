Прокуратура повернула Києву землю, яку підприємці намагалися отримати через самобуд

Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу

Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, приватне товариство звело об’єкт без дозвільних документів, а потім намагалося оформити в оренду понад 4 тис. кв. м землі у Святошинському районі без конкурсу.

«Приватне товариство, зареєструвавши за собою право власності на самочинно збудований шиномонтаж, намагалось отримати в оренду без проведення торгів земельну ділянку під ним площею понад 4 000 кв.м. у Святошинському районі міста Києва. Метою отримання ділянки підприємці вказали будівництво багатофункціонального комплексу з апартаментами та підземним паркінгом, тобто залишати там шиномонтаж ніхто не планував», – зазначили у відомстві.

У прокуратурі нагадали, що земельне законодавство передбачає, що ділянки державної чи комунальної власності передаються в користування виключно на конкурентних засадах. Водночас, як встановила прокуратура, фактично шиномонтаж був лише інструментом для отримання землі, адже на цій території підприємці планували будівництво багатофункціонального комплексу з апартаментами та підземним паркінгом.

«Завдяки своєчасному реагуванню окружної прокуратури та принциповій позиції в суді міської прокуратури вдалося запобігати незаконній передачі в оренду комунальної земельної ділянки вартістю більш ніж 17 млн гривень у позаконкурентний спосіб, тобто за найнижчою із можливих орендних ставок», – підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це він повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

Раніше за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.