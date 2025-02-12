Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прокуратура повернула Києву землю, яку підприємці намагалися отримати через самобуд

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура повернула Києву землю, яку підприємці намагалися отримати через самобуд
Суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу

Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, приватне товариство звело об’єкт без дозвільних документів, а потім намагалося оформити в оренду понад 4 тис. кв. м землі у Святошинському районі без конкурсу. 

«Приватне товариство, зареєструвавши за собою право власності на самочинно збудований шиномонтаж, намагалось отримати в оренду без проведення торгів земельну ділянку під ним площею понад 4 000 кв.м. у Святошинському районі міста Києва. Метою отримання ділянки підприємці вказали будівництво багатофункціонального комплексу з апартаментами та підземним паркінгом, тобто залишати там шиномонтаж ніхто не планував», – зазначили у відомстві.

У прокуратурі нагадали, що земельне законодавство передбачає, що ділянки державної чи комунальної власності передаються в користування виключно на конкурентних засадах. Водночас, як встановила прокуратура, фактично шиномонтаж був лише інструментом для отримання землі, адже на цій території підприємці планували будівництво багатофункціонального комплексу з апартаментами та підземним паркінгом.

«Завдяки своєчасному реагуванню окружної прокуратури та принциповій позиції в суді міської прокуратури вдалося запобігати незаконній передачі в оренду комунальної земельної ділянки вартістю більш ніж 17 млн гривень у позаконкурентний спосіб, тобто за найнижчою із можливих орендних ставок», – підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це він повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем». 

Раніше за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.

Теги: прокуратура будівництво Facebook Київ земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торік нотаріуси провели 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, що на 12% більше, ніж у 2023 році
Ринок нерухомості: у що найчастіше вкладаються українці
Сьогодні, 10:10
За кожну незаконно виловлену особину передбачено штраф у розмірі 3 468 грн
З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки
10 лютого, 18:11
Засуджений колишній фітнес-тренер Роман Заволока
Принижував військових та вдарив поліцейського: у Полтаві засуджено колишнього фітнес-тренера
4 лютого, 11:29
У департаменті зауважили, що окрім акторів, які просять відсторонити або звільнити режисера, до департаменту також звернулися працівники, які підтримують Білоуса
КМДА займається питанням відсторонення режисера Білоуса з Молодого театру
4 лютого, 10:54
Володимир Майбоженко на засіданні Шевченківського райсуду, де йому обирають запобіжний захід, Київ, 27 квітня 2024 р
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
27 сiчня, 21:00
фото: Володимир Бондаренкр. Facebook
Київрада повідомила, де можуть отримати допомогу постраждалі від обстрілу мешканці Лукʼянівки
20 сiчня, 08:28
26-річний затриманий через Telegram звʼязався із представником спецслужб РФ та розпочав співпрацю
Збирав дані для РФ у жіночому одязі: СБУ затримали шпигуна на Одещині
17 сiчня, 14:27
На Ільєву не вперше надходять скарги до Вищої ради правосуддя
НАБУ просить Вищу раду правосуддя покарати суддю Ільєву, яка блокувала «Главком»
16 сiчня, 18:43
Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою
Спілка кінематографістів стала на захист Кадочнікової у мовному скандалі
14 сiчня, 16:35

Новини

Прокуратура повернула Києву землю, яку підприємці намагалися отримати через самобуд
Прокуратура повернула Києву землю, яку підприємці намагалися отримати через самобуд
У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК
У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК
На Наводницькій площі у Києві загорівся тролейбус (фото)
На Наводницькій площі у Києві загорівся тролейбус (фото)
Допомога постраждалим від обстрілу жителям Оболонського району: куди звертатися
Допомога постраждалим від обстрілу жителям Оболонського району: куди звертатися
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
Зруйновані будівлі, пошкоджені авто, глибока вирва. Репортаж з місця ракетного удару в Києві
Зруйновані будівлі, пошкоджені авто, глибока вирва. Репортаж з місця ракетного удару в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
47K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
41K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
28K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
27K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua