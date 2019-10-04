Прокуратура прикрила під Києвом незаконну пилораму (фото)



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Підприємство здійснювало реалізацію та оброблення деревини без оформлених належним чином дозвільних документів Фото: Прокуратура Київської області

Під час обшуку на підприємстві виявлено понад 200 кубометрів лісу невідомого походження

У Вишгородському районі Київської області припинено незаконну діяльність пилорами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) правоохоронцями Київської області проведено обшук та вилучено обладнання підвищеної небезпеки на підприємстві, яке здійснює діяльність у сфері оброблення та лісозаготівлі деревини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

«Так, суб’єкт господарювання здійснював реалізацію та оброблення деревини без оформлених належним чином дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, за відсутності атестованих операторів використання устаткування для деревообробки, роботу на якому здійснювали непрацевлаштовані особи без будь-якої кваліфікації та освіти», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку на підприємстві виявлено понад 200 кубометрів лісу невідомого походження, обладнання із переробки деревини, а також незаконну контейнерну АЗС, що створило реальну загрозу життю і здоров’ю громадян, а також навколишньому природньому середовищу.

На даний час до суду скеровано клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування триває.