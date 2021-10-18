Коли киянам включать опалення? Названо дату

Киянам доведеться ще трохи померзнути

У Києві похолодало, але опалення включили лише у школах, дитсадках та лікарнях, а в житлових будинках обіцяли розпочати після того, як середньодобова температура буде нижче 8 градусів три доби поспіль. Тепер стала відома точна дата включення опалення у помешканнях киян.

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв у коментарі «Великому Києву», опалення в Києві включать у суботу, 23 жовтня.

За його словами, раніше підключити опалення можна за заявкою будинкових громад.

«Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП «Київтеплоенерго», ТОВ «Євро-Реконструкція». Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори», – пояснив Пантелеєв.

Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що, враховуючи погодні умови, за лічені дні може розпочатися опалювальний сезон для житлових будинків.

13 жовтня Пантелеєв повідомив, що опалювальний сезон для житлових будинків Києва розпочнеться тоді, коли середньодобова температура менш як +8 градусів триматиметься протягом трьох діб.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.