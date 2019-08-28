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    Прокуратура вимагає довічного ув’язнення для горе-матері, малюк якої помер від голоду

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    Обвинувачена у ході дебатів своєї вини у скоєному не визнала - Прокуратура вимагає довічного ув’язнення для горе-матері, малюк якої помер від голоду
    Обвинувачена у ході дебатів своєї вини у скоєному не визнала
    Фото: Прокуратура Києва

    Суд оголосить жінці вирок 29 серпня

    27 серпня у Голосіївському районному суді Києва за підтримання державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою №1 відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням киянки, яка на 11 днів залишила без нагляду двох своїх малюків в закритій кімнаті, один з яких помер від голоду.

    Дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України).

    Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, під час дебатів прокурор підтримала весь обсяг наведених у суді доказів та попросила суд призначити обвинуваченій найсуворіше покарання, передбачене Кримінальним кодексом України, у вигляді довічного позбавлення волі.

    У свою чергу обвинувачена у ході дебатів своєї вини у скоєному не визнала.

    Заслухавши сторони, суд видалився в нарадчу кімнату та призначив дату оголошення вироку на 29 серпня.

    Нагадаємо, моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

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