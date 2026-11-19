Лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» врятували 12-річного Макара з Білої Церкви, який вісім місяців боровся з тяжкою менінгококовою інфекцією, септичним шоком та ураженням внутрішніх органів. Хлопець уже одужує та готується повернутися додому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на лікарню «Охматдит».

Шлях до одужання

До хвороби Макар був активним і допитливим школярем, захоплювався спортом та риболовлею. Усе змінилося в березні: спершу батьки сприйняли нездужання за звичайний вірус, але температура не спадала, з’явилися блювання, сильний біль у м’язах, а тіло вкрилося рожевими плямами. Хлопця госпіталізували до місцевої інфекційної лікарні, де підтвердили менінгококову інфекцію.

На третій день стан дитини стрімко погіршився – розвинулися септичний шок. Це критичний, загрозливий для життя стан, за якого через тяжку інфекцію порушується кровообіг і тканини та органи не отримують достатнього кровопостачання. Також виникло гостре пошкодження нирок. Макара терміново перевели до «Охматдиту» для надання спеціалізованої допомоги.

«Коли Макар потрапив до нас, його стан був вкрай тяжким. Необхідно було стабілізувати життєво важливі функції організму. Він перебував на штучній вентиляції легень, потребував препаратів для підтримки роботи серця та судин, а також постійної замісної ниркової терапії. Окремим завданням була корекція антибактеріального лікування», – пояснює Віталій Іць, завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій з кабінетом гіпербаричної оксигенації.

Упродовж першого тижня стан хлопця почав вирівнюватися: він прийшов до тями, почав дихати самостійно і більше не потребував препаратів для підтримки гемодинаміки. Однак через порушення кровообігу та тяжкий перебіг інфекції були сильно уражені шкіра та підшкірні тканини. На окремих ділянках розвинувся некроз – тканини почали відмирати та згодом інфікуватися. Тому до лікування долучилися фахівці відділення гнійної хірургії.

«У Макара виявили бактерію, стійку до багатьох антибактеріальних препаратів. Тому лікування довелося підбирати індивідуально, враховуючи чутливість збудника, та поєднувати антибіотики так, щоб їхня спільна дія була ефективнішою, ніж дія кожного окремо. Через поліорганну недостатність дитина потребувала постійної підтримки інших органів. Разом із колегами з інтенсивної терапії ми проводили багаторазові хірургічні втручання, під час яких видаляли некротизовані м’які тканини», – зазначає Надія Кисіль, завідувачка відділення гнійної хірургії.

У лікарні пояснюють, що видалення нежиттєздатних тканин було необхідним для контролю інфекційного процесу та підготовки ран до подальшого загоєння. Після того, як рани очистили, фахівці виконали пластичні операції, щоб закрити дефекти тканин.

Над порятунком Макара працювала велика команда висококваліфікованих медиків фото: НДСЛ Охматдит/Facebook

Тяжкий стан позначився і на роботі кишківника. Щоб захистити рани від контакту з кишковим вмістом і дати їм можливість загоюватися, фахівці ургентної хірургії сформували пацієнту захисну колостому, хірургічно сформувавши отвір, для відведення вмісту.

Після довгого лікування та численних операцій перед Макаром постало нове завдання – повернутися до звичного життя. Для цього йому знову довелося вчитися тримати рівновагу й ходити самостійно. Фахівці фізичної та реабілітаційної медицини працювали над відновленням сили м’язів ніг і тулуба, стабільності та координації.

Після восьми місяців боротьби Макар одужав і повертається додому фото: НДСЛ Охматдит/Facebook

Після восьми місяців лікування дитина повертається додому, хоча попереду ще подальша реабілітація та контроль загоєння ран. «Я дуже сумую за друзями, школою та звичним життям», – зізнався Макар. У лікарні подякували всій мультидисциплінарній команді медиків, які боролися за життя хлопця.

Менінгококова інфекція – це гостре бактеріальне захворювання, яке спричинює бактерія Neisseria meningitidis (менінгокок) і може перебігати як безсимптомно або у вигляді легкого назофарингіту, так і у небезпечних генералізованих формах (менінгіту та сепсису), що потребують негайної медичної допомоги.

Які вакцини захищають від менінгокока

Менінгокок – це бактерія, яка має різні типи. Науковці виявили 12 серогруп (різновидів) менінгокока, які відрізняються будовою зовнішньої оболонки бактерії. Шість із них – A, B, C, W, X і Y – можуть спричиняти епідемії. Симптоми хвороби однакові для всіх серогруп, але в різних регіонах світу домінують різні типи.

В Україні циркулюють кілька серогруп менінгокока, але домінує серогрупа B – вона відповідає за 65-70% випадків інфекції та найчастіше вражає дітей раннього віку. Від неї захищає вакцина, що стала доступною в Україні у 2024 році. Вакцинацію можна розпочинати з двомісячного віку.

Водночас близько 25-30% менінгококової інфекції в Україні зумовлені іншими серогрупами – переважно A та C, які також циркулюють разом із серогрупами Y та W. Від цих чотирьох серогруп захищають комбіновані вакцини. Залежно від препарату, вакцинацію можна розпочинати з шести тижнів або з дев’яти місяців.



Важливо знати: вакцини проти різних серогруп не взаємозамінні. Одна захищає від серогрупи B, інші – від A, C, Y, W. Для максимального захисту потрібні обидві.

Наразі в Україні зареєстровано три вакцини проти менінгококової інфекції. Вони не забезпечуються державою – батьки ухвалюють рішення самостійно та оплачують вакцинацію. Схему вакцинації визначає лікар залежно від віку дитини. Малюкам потрібно кілька доз, дітям старше двох років – менше.

Нагадаємо, медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» врятували життя 12-річній киянці Ясміні, яка зазнала важкого поранення під час атаки російських безпілотників на столицю.