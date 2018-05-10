Прокуратура заявила про завершення розслідування вбивства Вороненкова

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Денис Вороненков був убитий у центрі Києва 23 березня 2017 року

Матеріали щодо організатора та двох інших співучасників злочину виділені в окреме провадження

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури за процесуального керівництва прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, яке сталося 23 березня 2017 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

На теперішній час сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства. Після ознайомлення сторін з вказаними матеріалами, а також матеріалами, що можуть знаходитись у володінні сторони захисту, обвинувальний акт буде направлено до суду.

Як повідомлялося, у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам цього злочину. Їх дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

«Зазначимо, що двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою. Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенко та громадянина України Ярослава Левенця), які на даний час переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває», - йдеться в повідомленні.

Санкцією ч. 2 ст. 115 КК України, яка інкримінується підозрюваним, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у середині лютого суд продовжив арешт підозрюваних в вбивствіекс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Раніше Генпрокуратура відзвітувала про завершення розслідування цього вбивства і анонсувала передачу справи до суду вже найближчим часом. Слідство підозрює в скоєнні злочину п’ятьох осіб: двоє вже затримані, ще двоє - у розшуку і один загинув (стріляв в екс-депутата в Києві).

Замовником вбивства у ГПУ називають колишнього цивільного чоловіка цивільної дружини Вороненкова Марії Максаковою Володимира Тюріна. Генпрокурор не виключає заочний процес щодо замовника, а також оголошення його в міжнародний розшук. Колишній адвокат Тюріна назвав маячнею інформацію про його причетність до вбивства Вороненкова.

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