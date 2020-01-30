Проросійські білборди в Києві: поліція розшукує два автомобілі, на яких зникли розклеювачі



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Вночі комунальники демонтували провокативну рекламу на білбордах Фото: Інформатор

Поліція ввела оперативний план «Перехоплення»

У четвер, 30 січня, столичні правоохоронці розшукують осіб, причетних до розклеювання проросійської пропаганди на білбордах. Поліція розшукує автомобілі, на яких зникли розклеювачі провокаційною реклами.

У місті введено оперативний план «Перехоплення». Про це повідомляє Інформатор.

За даними видання, з 11:00 поліція розшукує два автомобілі білого кольору - Peugeot Partner AB 7851 CT і Mercedes Vito BB 4845 EB. Попередньо, на цих авто зникли люди, які розклеювали незаконну рекламу з написом «Росія - наш головний стратегічний партнер».

Станом на 11:50 автомобіль Paeguot помітили на вулиці Пухівській. Патрульна поліція розшукує підозрюваних.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.

Як повідомила столична влада, вночі співробітники комунального підприємства «Київреклама» в супроводі співробітників «Муніципальної охорони» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський підкреслив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів. «Тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив він.

Інна Катющенко, генеральний директор Edipresse Media, що видає жіночі журнали, і дружина Олега Катющенка, заявила про непричетність її чоловіка до цього злочину.