  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці облаштують центри для реабілітації осіб з інвалідністю – Марина Порошенко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У столиці облаштують центри для реабілітації осіб з інвалідністю – Марина Порошенко
    Фото: vinbazar.com

    Сьогодні комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала виділення для закладу земельної ділянки

    У столиці до кінця наступного року з’явиться два сучасних центри для реабілітації осіб з інвалідністю. Про це розповіла лідерка «Європейської Солідарності» в місті Києві, голова комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

    Так, за її словами, сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями планують облаштувати в Деснянському районі до кінця 2022 року.

    Сьогодні комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала виділення для закладу земельної ділянки.

    Марина Порошенко: «Передбачається, що це буде найбільший в Україні сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»
    Марина Порошенко: «Передбачається, що це буде найбільший в Україні сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

    Як розповіла Марина Порошенко, після реконструкції нежитлової будівлі діти та молодь з функціональними обмеженнями зможуть отримувати якісні соціальні та реабілітаційні послуги.

    «Передбачається, що це буде найбільший в Україні сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, де надаватимуть реабілітаційні послуги та послуги у сфері соціального захисту. Центр зможе приймати 255 осіб щозміни, там працюватимуть 60 співробітників», – зауважила лідерка ЄС у Києві.

    Крім цього, до кінця наступного року має запрацювати Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю на Подолі. На проєкт виділено 40 млн грн, наразі ведуться роботи з реконструкції будівлі.

    «Центр поєднуватиме функції денного перебування з комплексом реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю. Йдеться про медичний супровід, послуги соціальної та фізичної реабілітації, коригування розвитку порушень. Отримувати такі послуги зможуть понад 180 осіб», – пояснила Марина Порошенко.

    Нагадаємо, Київська міська рада підтримала призначення Лесі Петрівської Уповноваженим з прав людей із інвалідністю.

    Теги: ЄС Київ Марина Порошенко інклюзивна освіта молодь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці облаштують центри для реабілітації осіб з інвалідністю – Марина Порошенко