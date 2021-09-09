У столиці облаштують центри для реабілітації осіб з інвалідністю – Марина Порошенко

Сьогодні комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала виділення для закладу земельної ділянки

У столиці до кінця наступного року з’явиться два сучасних центри для реабілітації осіб з інвалідністю. Про це розповіла лідерка «Європейської Солідарності» в місті Києві, голова комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

Так, за її словами, сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями планують облаштувати в Деснянському районі до кінця 2022 року.

Сьогодні комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала виділення для закладу земельної ділянки.

Марина Порошенко: «Передбачається, що це буде найбільший в Україні сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

Як розповіла Марина Порошенко, після реконструкції нежитлової будівлі діти та молодь з функціональними обмеженнями зможуть отримувати якісні соціальні та реабілітаційні послуги.

«Передбачається, що це буде найбільший в Україні сучасний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, де надаватимуть реабілітаційні послуги та послуги у сфері соціального захисту. Центр зможе приймати 255 осіб щозміни, там працюватимуть 60 співробітників», – зауважила лідерка ЄС у Києві.

Крім цього, до кінця наступного року має запрацювати Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю на Подолі. На проєкт виділено 40 млн грн, наразі ведуться роботи з реконструкції будівлі.

«Центр поєднуватиме функції денного перебування з комплексом реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю. Йдеться про медичний супровід, послуги соціальної та фізичної реабілітації, коригування розвитку порушень. Отримувати такі послуги зможуть понад 180 осіб», – пояснила Марина Порошенко.

Нагадаємо, Київська міська рада підтримала призначення Лесі Петрівської Уповноваженим з прав людей із інвалідністю.