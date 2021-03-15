«П’яна» ДТП у Києві: поліція затримала водія, який убив двох людей

Водій позашляховика Toyota був у стані алкогольного сп'яніння

Столичні поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 15 березня у Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

ДТП сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова. На місці працювала слідчо-оперативна група Головного управління поліції з розслідування ДТП, екіпажі патрульної поліції та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda, який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій Skoda, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці пригоди.

Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження, був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчими столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними, водій Toyota – діючий працівник правоохоронних органів.