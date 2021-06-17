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    На Київщині молодик пробив легені металевим прутом своєму односельчанину

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    Поліція повідомила про підозру 27-річному чоловіку - На Київщині молодик пробив легені металевим прутом своєму односельчанину
    Поліція повідомила про підозру 27-річному чоловіку
    Фото: Нацполіція

    Словесний конфлікт між чоловіками напідпитку переріс у криваву бійку

    Поліція Вишгородського району затримала чоловіка, який завдав тяжкі тілесні ушкодження односельчанину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На одній з вулиць села Оране Іванківської територіальної громади Вишгородського району між двома односельчанинами напідпитку виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

    Під час бійки 27-річний чоловік схопив металевий прут та завдав ним три удари своєму 54-річному опонентові.

    Медики, які прибули на місце події, терміново госпіталізували чоловіка до медичного закладу та діагностували у нього переломи ребер і пошкодження легенів

    На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Вишгородського РУП.

    Зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала вже вдома.

    Молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

    Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Як повідомлялося, у Білоцерківському районі Київської області батько під час сварки поранив свого сина ножем.

    Раніше на Оболоні курсант столичного вузу ножем вдарив молодика.

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    Теги: Національна поліція України кримінал бійка Київщина
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    На Київщині молодик пробив легені металевим прутом своєму односельчанину