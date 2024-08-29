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Поліція Києва показала наслідки падіння російських безпілотників (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поліція Києва показала наслідки падіння російських безпілотників (фото)
Уламки ворожих безпілотників виявлено в декількох місцях Дніпровського району
фото: Facebook/Поліція Києва

Унаслідок російської атаки по столиці обійшлось без постраждалих

Унаслідок нічної атаки РФ в столиці пошкоджено три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі та два приватних будинки в Деснянському районі. Про це повідомляє поліція Києва.

Крім того, уламки ворожих безпілотників виявлено в декількох місцях Дніпровського району. Їх оглядають спеціалісти вибухотехнічної служби поліції.

Поліція Києва показала наслідки падіння російських безпілотників (фото) фото 1
фото: Facebook/Поліція Києва

Як зазначають правоохоронці, внаслідок російської атаки обійшлось без постраждалих.

На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та інші служби столичної поліції.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре атакували Київ та область безпілотниками. Як повідомлялося, під час повітряної в Києві було чутно вибухи.

Згодом стало відомо, що над столицею силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

Також у Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Крім того, унаслідок атаки на Київ у ніч на 29 серпня в одному з районів Києва впали уламки дронів, після чого спалахнула пожежа.

До слова, під час нічної атаки РФ протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136.

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Теги: війна Київ столиця безпілотник окупанти

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