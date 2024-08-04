В окупованому Маріуполі спалахнула потужна пожежа в районі військової бази РФ (відео)
Займання сталося в районі «Хладокомбінату»
У тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.
«Маріупольский спротив» повідомляє про нераптову пожежу в місці нової віськової бази в районі «Хладокомбінату» (47.177975, 37.568491)», – написав посадовець.
За його словами, пожежу спостерігає все місто.
«Поки без деталей. Але повірте, вони прекрасні», – запевнив Андрющенко.
Він також додав, що детонації на місці пожежі поки немає.
«Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїзжають», – розповів радник мера Маріуполя.
Маріупольский Спротив повідомляє про нераптову пожежу в місті нової віськової бази в районі Хлодокомбінату.
Знов - дехто з росіян став трохи розбагатів, а акція трохи безпечніша.
Пожежу спостерігає все місто. Вибухів не було, але росіяни швидко тікають геть pic.twitter.com/Wx4goSroOi
Нагадаємо, що нещодавно в Маріуполі встановили пам'ятник російському окупанту Едуарду Дьяконову, який брав участь у захопленні міста та вбивстві мирних людей.
До слова, у Маріуполі окупанти планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості.
Також повідомлялося, що середині липня в Маріуполі прогриміла низка потужних вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія. Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайоном «Невський» та Агробазою в напрямку селища Мангуш.
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