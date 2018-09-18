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    Раніше судимого мешканця Київщини впіймали на крадіжці грошей з каси

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    При перевірці правоохоронці виявили у злочинця пачку вкрадених грошей - Раніше судимого мешканця Київщини впіймали на крадіжці грошей з каси
    Фото: Нацполіція
    При перевірці правоохоронці виявили у злочинця пачку вкрадених грошей

    Зловмисник скористався неуважністю продавця пункту прийому вторсировини і забрав усі гроші

    У Голосіївському районі працівники карного розшуку затримали раніше судимого мешканця Київської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Правоохоронці помітили, як зловмисник на виході із пункту прийому вторсировини щось старанно сховав і швидко пішов. Під час перевірки у нього виявили пачку грошей. А за кілька хвилин надійшло повідомлення про крадіжку», - повідомив начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку поліції Києва Віталій Отрудько.

    Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Затриманий – мешканець Київської області, 1991 року народження, раніше судимий за крадіжки та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.

    Як повідомлялося, за минулу добу у Києві скоєно 173 крадіжки.

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