Раніше судимого мешканця Київщини впіймали на крадіжці грошей з каси



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Фото: Нацполіція При перевірці правоохоронці виявили у злочинця пачку вкрадених грошей

Зловмисник скористався неуважністю продавця пункту прийому вторсировини і забрав усі гроші

У Голосіївському районі працівники карного розшуку затримали раніше судимого мешканця Київської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці помітили, як зловмисник на виході із пункту прийому вторсировини щось старанно сховав і швидко пішов. Під час перевірки у нього виявили пачку грошей. А за кілька хвилин надійшло повідомлення про крадіжку», - повідомив начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку поліції Києва Віталій Отрудько.

Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий – мешканець Київської області, 1991 року народження, раніше судимий за крадіжки та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.

Як повідомлялося, за минулу добу у Києві скоєно 173 крадіжки.