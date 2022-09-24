Мобілізація в Росії: до військкоматів потягли жінок (фото)

Жінку на ім’я Олеся, матір двох неповнолітніх дітей, відправили на навчання, після чого – фронт

У місті Володимирі мобілізують не лише чоловіків, а й жінок. При чому це підтверджують російські пропагандисти, котрі позитивно висвітлюють «спецоперацію». Історію своєї подруги, лікарки-кардіолога розповіла Ірина Куксенкова – заслужена фронтова кореспондентка федерального Першого каналу.

Жінку на ім’я Олеся, матір двох неповнолітніх дітей, вже відправили на навчання, після чого – фронт. Військкомат міста Володимир мобілізував чотирьох жінок.

Причому, коли Ірина Куксенкова намагається дізнатися, чи законно це, їй відповідають – та бути такого не може, жінки з дітьми не підлягають мобілізації навіть під час воєнного стану. А Олеся ваша на морях.

Раніше російський диктатор Володимир Путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу. Під кримінальну статтю підпадає добровільна здача в полон та дезертирство.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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