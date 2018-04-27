Рецидивісти, які вчинили 11 розбоїв на Київщині, отримали по 9 років тюрми

Двоє чоловіків ромської та української національності підвозили попутників та під час руху обкрадали їх

Двох рецидивістів, які вчинили 11 розбійних нападів на території Києво-Святошинського та Васильківського районів Київської області, засуджено до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Києво-Святошинської місцевої прокуратури. Навесні 2015 року раніше судимі чоловіки ромської та української національності підвозили попутників на



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Двоє чоловіків ромської та української національності підвозили попутників та під час руху обкрадали їх

Двох рецидивістів, які вчинили 11 розбійних нападів на території Києво-Святошинського та Васильківського районів Київської області, засуджено до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Навесні 2015 року раніше судимі чоловіки ромської та української національності підвозили попутників на орендованому автомобілі та під час руху, погрожуючи потерпілим фізичною розправою, забирали у них грошові кошти та цінне майно. Всього злочинцями здійснено 11 розбійних нападів, нагадують у прокуратурі.

«За результатами судового розгляду чоловіків визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України. Вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області засудженим призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не погоджуючись із розміром покарання, Києво-Святошинською місцевою прокуратурою подано апеляційну скаргу на вказаний вирок. Принципову позицію Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримано Апеляційним судом Київської області та засудженим збільшено строк покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться в повідомленні прокуратури.