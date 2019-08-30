Ремонт проспекту Бандери: буде змінено маршрути п’яти тролейбусів



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Рух тролейбусів зміниться в ніч на 1 вересня

У зв’язку з капітальним ремонтом проспекту Степана Бандери у ніч проти 1 вересня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 29, 30, 30К, 31, 34.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Рух маршрутів буде організовано:

Маршрут № 29 від ст. м. «Дарниця» до ст.м. «Мінська».

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

від ст. м. «Дарниця»: 20:43, 21:01;

від залізничної ст. «Зеніт»: 21:17, 21:35.

Маршрут № 30 від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна».

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

від вул. Кадетський Гай: 19:44, 20:01;

від ст. м. «Почайна» в напрямку вул. Милославської : 20:34, 20:51;

від вул. Милославської : 21:07, 21:23.

Маршрут № 30-К від вул. Милославської до ст. м. «Мінська».

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

від вул. Лифаря: 20:33;

від вул. Милославської : 20:40;

від вул. Дегтярівської: 21:14, 21:29;

від ст. м. «Почайна» в напрямку вул. Милославської: 21:35, 21:50.

Маршрут № 31 від вул. Милославської до ст. м. «Мінська».

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

від вул. Лифаря: 21:01;

від вул. Милославської: 21:08;

від залізничної ст. «Зеніт»: 21:27, 21:48;

Маршрут № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

від ст. м. «Почайна» : 20:59, 21:40;

від вул. Північної: 20:20; 21:00.

Маршрути заїздів та виїздів тролейбусів №№ 29,30-К,31,34,37,37А та 50 в Куренівське ТРЕД та з Куренівського ТРЕД буде змінено.

Збільшується кількість автобусів на маршруті № 101 та подовжено роботу. Останнє відправлення автобусів від ст. м. «Почайна» заплановане о 00:25.

О 06:00 рух буде відновлено.