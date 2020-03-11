Рейдери прибрали до рук чотири квартири киян



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Завершено слідство відносно групи квартирних рейдерів

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно 14 членів організованої злочинної групи, які з використанням підроблених документів відбирали квартири у киян.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Зловмисники підшуковували житлові приміщення, які перебували у занедбаному стані або в яких тривалий час були відсутні мешканці. Надалі, отримавши інформацію щодо власників приміщень, підробляли документи про право власності на квартири та договори купівлі-продажу, після чого здійснювали відчуження цього майна на користь підставних осіб», - розповіли в прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2019 років учасники схеми незаконно перереєстрували право власності на 4 квартири у Києві.

За результатами розслідування 14 членам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

За клопотанням прокуратури на незаконно відчужені квартири накладено арешт. Крім того, з метою забезпечення відшкодування завданих потерпілим збитків накладено арешт на майно підозрюваних (земельні ділянки, автомобілі та приватні будинки).

На теперішній час матеріали кримінального провадження відповідно вимог ст. 290 КПК України відкрито підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ ГУ Нацполіції у Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ у Києві та Київській області.