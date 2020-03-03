Громаді Києва повернуто три квартири, привласнені шахраями



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Після смерті власників квартири були шахрайським шляхом перереєстровані на третіх осіб на підставі підроблених документів

Київською місцевою прокуратурою №9 забезпечено реальне виконання рішення судів про повернення столичній громаді трьох квартир, які розташовані у Солом'янському районі, вартістю майже 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Вказані квартири після смерті їх власників були шахрайським шляхом перереєстровані на третіх осіб на підставі підроблених документів.

Проте, враховуючи відсутність спадкоємців, ця спадщина, згідно з вимогами законодавства, вважається відумерлою та повинна перейти у власність територіальної громади Києва.

3 метою повернення незаконно відчуженого майна столичній громаді місцева прокуратура заявила позови, які судом задоволено.

Наразі вказані рішення судів виконано, а право власності на об'єкти нерухомості зареєстровано за громадою міста Київ.

Як повідомлялося, нещодавно Київською місцевою прокуратурою №10 було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо шахрайського заволодіння групою осіб чотирма об’єктами нерухомого майна загальною вартістю понад 4,2 млн гривень.