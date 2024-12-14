У Дніпрі затримано підозрюваного в теракті

Чоловіка затримали «по гарячих слідах»

Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Під час проведення слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний в теракті у Дніпрі фото: СБУ

Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Підозрюваний в теракті у Дніпрі фото: СБУ

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них – двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та особи, причетні до цього злочину.