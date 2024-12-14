У Дніпрі затримано підозрюваного в теракті
Чоловіка затримали «по гарячих слідах»
Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
«Під час проведення слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області», – йдеться в повідомленні.
Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Нагадаємо, внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них – двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та особи, причетні до цього злочину.
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