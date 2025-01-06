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Планували масовий теракт на Київщині: СБУ викрила російських агентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Планували масовий теракт на Київщині: СБУ викрила російських агентів
Затриманим загрожує довічне ув’язнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Російські спецслужби намагалися створити видимість конфлікту всередині Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Вони готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами слідства, неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка, мав доставити саморобний вибуховий пристрій на режимний об’єкт.

«Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що російські спецслужби вчергове хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один «військовий» підриває інших на знак протесту.

Всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ. Одним з агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

Ще один учасник мережі – 19-річний молодик, який перевіз вибухівку і військову форму. Вибуховий пристрій виготовили та заховали дві жительки Вінницької області за відеоінструкцією представника спецслужб РФ.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави
Затримані перебувають під вартою без права внесення застави
фото: ssu.gov.ua/СБУ
Вибуховий пристрій виготовили та заховали дві жительки Вінницької області
Вибуховий пристрій виготовили та заховали дві жительки Вінницької області
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ГРУ, яка мала організувати масове сходження з колій потягів «Укрзалізниці».

До слова, Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області 24 грудня цього року. 

Теги: теракт Київщина російські агенти СБУ військові вибухівка

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