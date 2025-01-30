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Готували серію терактів на Одещині: правоохоронці затримали російських агентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Готували серію терактів на Одещині: правоохоронці затримали російських агентів
Зловмисниками виявилися троє наркозалежних та 46-річний рецидивіст
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисники готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції

Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання здійснити серію терактів в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, зловмисники збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім підірвати саморобний вибуховий пристрій, коли поліцейські б зʼявилися на місці пожежі. Аби реалізувати план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали чотири каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

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Російським агентам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці затримали російських агентів на етапі підготовки до теракту. На їхній слід вдалося вийти під час розслідування убивства волонтера з Одещини, яке відбулося 20 січня. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували вибуховий пристрій, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

Зловмисниками виявилися троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. За даними слідства, рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар по одному з військових інститутів України. 

Раніше правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену.

За даними слідства, двоє громадян України – співробітники «Укрзалізниці» та метрополітену – у 2014 році були завербовані представником УФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ.

До слова, Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалось, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

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Теги: російські агенти СБУ Одещина теракт

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