Теракт у Дніпрі: правоохоронці затримали подружжя, яке виготовило вибухівку

Унаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту у Дніпрі 14 грудня 2024 року. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Вони були завербовані російськими спецслужбами.

Підозрювані виготовили вибуховий пристрій на орендованій квартирі. Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі. Надалі російські агенти заклали вибухівку в обумовленому місці.

«Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою трирічну дитину. Після теракту подружжя російських агентів переїхало до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися «заплутати сліди» і «залягти на дно», щоб потім продовжити співпрацю з РФ», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, подружжя планувало вчинити низку інших терактів на замовлення ворога. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони з доказами, а також предмети і компоненти для створення саморобних вибухових пристроїв.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за новою адресою проживання. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них – двоє поліцейських.

Як повідомлялося, правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

До слова, Служба безпеки України затримала двох неповнолітніх, які підірвали вибухівки біля райвідділку поліції у Харкові. За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року підлітки підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.