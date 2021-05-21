Банкова знайшла заміну Кличку. Названо ім’я

Олексій Кулеба з 1 січня 2021 року працює на посаді першого заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень.

Олексій Кулеба заперечив перспективи своєї нової посади

У разі відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації цю посаду може зайняти його перший заступник Олексій Кулеба. Про це стало відомо «Главкому».

Кулеба відповідає за роботу Департаменту міського благоустрою і Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА та комунальні підприємства, які їм підпорядковані і займаються, в тому числі, пересувною торгівлею та МАФами.

Цікаво, що слідчі дії не зачепили саме департаменти КМДА, які підпорядковані Кулебі, їх співробітники працюють у звичайному режимі. Про це повідомила «Главкому» прессекретарка Кулеби Анжела Бережна.

Прізвище Олексія Кулеби як можливого (хоч і тимчасового наступника) Віталія Кличка на посаді очільника КМДА називають насамперед через його наближеність до голови Офісу президента Андрія Єрмака. Нібито у 2019 році в розпал конфлікту між Зеленським і Кличком останній погодився на призначення Кулеби заступником, що означало підписання «мирової» між столичною владою і Офісом президента.

Що зараз змінилося – незрозуміло. Принаймні публічно у команді Кличка розводять руками. «Для того, щоби зрозуміти, які дивіденди хочуть отримати ті, хто тисне, спочатку потрібно почути їх позицію. Комунікації жодної немає», – зауважив соратник Кличка по Київраді Дмитро Білоцерковець.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко залишив без уваги звернення «Главкома» прокоментувати можливість призначення Кулеби в.о. голови КМДА.

А сам Кулеба в коментарі «Главкому» заперечив перспективи своєї нової посади. Мовляв, ні з ким таку перспективу не обговорював. «Не можу це ніяк прокоментувати, мені про це нічого не відомо», – сказав він.

Чиновник також додав, що з Кличком спілкується, але суто з робочих питань, а не політичних, якими він називає останні події в КМДА.

Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

За даними джерел «Главкома», на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

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