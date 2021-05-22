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    Віталій Кличко розповів, чи збирається його брат іти в політику

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    Віталій Кличко розповів, чи збирається його брат Володимир іти в політику - Віталій Кличко розповів, чи збирається його брат іти в політику
    Віталій Кличко розповів, чи збирається його брат Володимир іти в політику
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко заявив, що не бачить сенсу його братові Володимиру повертатися в бокс

    Боксер Володимир Кличко не збирається йти у політику. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» 21 травня розповів його брат, мер Києва Віталій Кличко.

    «Що стосується політики – брат сам відповів, він сказав: «Політика в нашій родині вистачить одного». По-друге, що стосується повернення [Володимира] в бокс... Моя особиста думка: Володимир має найвищу оцінку боксерських експертів, найдовше тримався як чемпіон світу на вершині гори чемпіонської, захистив тільки на один бій менше, ніж легендарний Джо Луїс. У нього багато світових рекордів, зібрав усі пояси і комусь щось доводити... Я не бачу сенсу [для нього] знову повертатися«, – сказав він.

    Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

    У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

    Минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

    13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

    Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

    Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

    За даними джерел «Главкома», на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

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    Джерело: Гордон

    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс політика КМДА
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    Віталій Кличко розповів, чи збирається його брат іти в політику