Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
Через незахищене вікно або щілину у кватирці у квартиру може залетіти ціла колонія кажанів
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Незахищене вікно або щілина у кватирці може стати для них пасткою для червонокнижних тварин

Київська служба порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group звернулася до українців із закликом закривати вікна, виїжджаючи у відпустку. Причиною є початок осінньої міграції кажанів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv Animal Rescue Group.

Як зазначають зоозахисники, ці тварини долають сотні кілометрів і часто зупиняються на відпочинок у несподіваних місцях, зокрема у квартирах. Незахищене вікно або щілина у кватирці може стати для них пасткою: кажан залітає всередину, не маючи змоги самостійно вибратися.

Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати пасткою для кажанів
Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати пасткою для кажанів
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Це несе небезпеку як для самих тварин, які можуть травмуватися, так і для власників житла, оскільки у квартирі може опинитися ціла колонія. У разі тривалої відсутності господарів така пастка може стати для кажанів фатальною.

Кажани, які загинули, опинившису у квартирі-пастці
Кажани, які загинули, опинившису у квартирі-пастці
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Варто пам’ятати, що всі види кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги, оскільки їхня популяція стрімко скорочується. Для їхнього захисту та збереження свого житла фахівці рекомендують встановити сітки на вікна або щільно закрити їх, якщо ви плануєте поїздку.

Нагадаємо, на сайті Київської міської ради з'явилася петиція, яка закликає владу втрутитися в ситуацію з випасом кіз на прибудинкових територіях. Автори звернення, мешканці будинку на вулиці Анни Ахматової, 35-А, та сусідніх будинків, скаржаться на систематичне порушення правил благоустрою. Кози, що належать мешканцям приватного домоволодіння, щоденно випасаються на їхніх ділянках. Це призводить до пошкодження зелених насаджень, забруднення території фекаліями та, що особливо підкреслюють автори, пошкодження автомобілів.

До слова, екзотичні тварини дедалі частіше стають атрибутом розкоші та влади серед світових політиків. Від зебр у маєтку прем’єра Угорщини Віктора Орбана до акул грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі та страусів колишнього президента України Віктора Януковича – такі колекції привертають увагу громадськості та стають частиною політичного іміджу. 

Читайте також:

Теги: Київ квартира тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
14 серпня, 01:25
Вікенд у музеї Ханенків
Культурні події у Києві: календар на тиждень 11-17 серпня
9 серпня, 19:03
Завдяки розслідуванню ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис грн
Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці
9 серпня, 10:29
У Києві тривога тривала 30 хвилин
У Києві тривога тривала 30 хвилин
8 серпня, 09:33
Хом’як став причиною виклику поліції
У Рівному діти викликали поліцію через зниклого хом’яка
4 серпня, 06:17
Дорожники ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Остафія Дашкевича буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
1 серпня, 08:25
Наслідки російської атаки в Голосіївському районі
Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару
31 липня, 11:32
Момент викидання китів потрапив у пряму трансляцію
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
30 липня, 17:56
У Києві 19-20 липня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 19-20 липня
18 липня, 14:11

Новини

Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня
Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі
Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
26K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
13K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3278
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2223
Аляска. Без емоцій

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua