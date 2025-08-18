Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Через незахищене вікно або щілину у кватирці у квартиру може залетіти ціла колонія кажанів

Незахищене вікно або щілина у кватирці може стати для них пасткою для червонокнижних тварин

Київська служба порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group звернулася до українців із закликом закривати вікна, виїжджаючи у відпустку. Причиною є початок осінньої міграції кажанів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv Animal Rescue Group.

Як зазначають зоозахисники, ці тварини долають сотні кілометрів і часто зупиняються на відпочинок у несподіваних місцях, зокрема у квартирах. Незахищене вікно або щілина у кватирці може стати для них пасткою: кажан залітає всередину, не маючи змоги самостійно вибратися.

Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати пасткою для кажанів фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Це несе небезпеку як для самих тварин, які можуть травмуватися, так і для власників житла, оскільки у квартирі може опинитися ціла колонія. У разі тривалої відсутності господарів така пастка може стати для кажанів фатальною.

Кажани, які загинули, опинившису у квартирі-пастці фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Варто пам’ятати, що всі види кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги, оскільки їхня популяція стрімко скорочується. Для їхнього захисту та збереження свого житла фахівці рекомендують встановити сітки на вікна або щільно закрити їх, якщо ви плануєте поїздку.

