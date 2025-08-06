Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція
Кози вільно пересуваються містом і навіть вилазять на капоти припаркованих авто
фото з відкритих джерел

Автори петиції просять притягнути власників тварин до адміністративної відповідальності

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція, яка закликає владу втрутитися в ситуацію з випасом кіз на прибудинкових територіях. Автори звернення, мешканці будинку на вулиці Анни Ахматової, 35-А, та сусідніх будинків, скаржаться на систематичне порушення правил благоустрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

Згідно з текстом петиції, кози, що належать мешканцям приватного домоволодіння на вулиці Батуринській, 12, щоденно випасаються на їхніх ділянках. Це призводить до пошкодження зелених насаджень, забруднення території фекаліями та, що особливо підкреслюють автори, пошкодження автомобілів.

«Кози вільно пересуваються між припаркованими автомобілями, часто вилазять на капоти, чим створюють прямі загрози пошкодження майна мешканців», – йдеться у петиції.

Кози створюють проблеми жителям будинку на вулиці Анни Ахматової
Кози створюють проблеми жителям будинку на вулиці Анни Ахматової
фото: КМДА

Мешканці посилаються на низку законів та правил, зокрема Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Правила благоустрою міста Києва, які забороняють випас худоби у не відведених для цього місцях.

Автори петиції просять КМДА та відповідні служби провести комплексну перевірку, притягнути власників тварин до адміністративної відповідальності, а також вжити заходів для недопущення подальшого випасу худоби на прибудинковій території, можливо, шляхом встановлення паркану. На момент написання новини петицію підписали 103 жителі міста.  Для розгляду петиції необхідна підтримка 6 тис. киян.

Нагадаємо, за десятиліття існування електронних петицій у Києві, найактивніше збирали голоси киян звернення щодо статусу церков Московського патріархату та вимоги перейменувати вулиці на честь полеглих героїв. Саме останні найшвидше збирали необхідну кількість голосів. Також кияни активно використовували цей інструмент для захисту зелених зон, культурної спадщини та археологічних пам'яток столиці. 

Читайте також:

Теги: Київ благоустрій тварини петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві тривога тривала майже 15 хв
У Києві тривога тривала майже 15 хв
7 липня, 09:18
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
10 липня, 02:29
Хоч руда вечірниця й масова, вона залишається видом, який охороняється
Кажани дедалі частіше оселяються у багатоповерхівках: пояснення науковиці
19 липня, 14:00
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
21 липня, 17:35
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
21 липня, 10:32
Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів
Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід Андрію Молочному
21 липня, 12:08
Косий капонір – це фортифікаційна споруда середини ХІХ століття
Косий капонір. Які таємниці береже найстрашніша в'язниця Києва
26 липня, 20:00
Зранку нам вдалося заживити майже 67 тисяч домівок
Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині
28 липня, 13:53
Наразі під завалами залишається другий син жінки
Київ: жінка дочекалася сина, якого рятувальники витягли з-під завалів (відео)
31 липня, 11:26

Новини

Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)
Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція
Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція
Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)
Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8583
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5862
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4225
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua