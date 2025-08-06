Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція

Кози вільно пересуваються містом і навіть вилазять на капоти припаркованих авто

Автори петиції просять притягнути власників тварин до адміністративної відповідальності

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція, яка закликає владу втрутитися в ситуацію з випасом кіз на прибудинкових територіях. Автори звернення, мешканці будинку на вулиці Анни Ахматової, 35-А, та сусідніх будинків, скаржаться на систематичне порушення правил благоустрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

Згідно з текстом петиції, кози, що належать мешканцям приватного домоволодіння на вулиці Батуринській, 12, щоденно випасаються на їхніх ділянках. Це призводить до пошкодження зелених насаджень, забруднення території фекаліями та, що особливо підкреслюють автори, пошкодження автомобілів.

«Кози вільно пересуваються між припаркованими автомобілями, часто вилазять на капоти, чим створюють прямі загрози пошкодження майна мешканців», – йдеться у петиції.

Кози створюють проблеми жителям будинку на вулиці Анни Ахматової фото: КМДА

Мешканці посилаються на низку законів та правил, зокрема Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Правила благоустрою міста Києва, які забороняють випас худоби у не відведених для цього місцях.

Автори петиції просять КМДА та відповідні служби провести комплексну перевірку, притягнути власників тварин до адміністративної відповідальності, а також вжити заходів для недопущення подальшого випасу худоби на прибудинковій території, можливо, шляхом встановлення паркану. На момент написання новини петицію підписали 103 жителі міста. Для розгляду петиції необхідна підтримка 6 тис. киян.

Нагадаємо, за десятиліття існування електронних петицій у Києві, найактивніше збирали голоси киян звернення щодо статусу церков Московського патріархату та вимоги перейменувати вулиці на честь полеглих героїв. Саме останні найшвидше збирали необхідну кількість голосів. Також кияни активно використовували цей інструмент для захисту зелених зон, культурної спадщини та археологічних пам'яток столиці.