Культурні події у Києві: календар на тиждень 11-17 серпня

17 серпня Національна опера України запрошує на урочистий гала-концерт, присвячений відкриттю 158-го театрального сезону

Цього тижня, з 11 по 17 серпня. у столиці відбудеться урочисте відкриття 158-го театрального сезону Національної опери гала-концертом та виставою «Наталка Полтавка». Також мешканців і гостей міста чекають концерти відомих українських артистів: Олега Скрипки та віртуозного піаніста Євгена Хмари. Любителів мистецтва запрошують на виставку «Іван Марчук. Пробудження» та безліч інших подій у музеях і бібліотеках.

«Главком» до вашої уваги пропонує перелік подій, які відбудуться у Києві із 11 по 17 серпня:

Музеї

до 20 серпня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

17 серпня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Виставка «Коли каштани в Києві цвітуть…»

Коли: жл 31 серпня, середа – неділя з 10:00 до 18:00 (каса – до 17:15)

Місце проведення: Музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

17 серпня – музейне заняття до Дня пасічника «Мандрівка у вулик».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

до 21 серпня – виставка Ірини Бобрової.

16 серпня – майстер-клас «Ілюстрація дитячої книжки» (проєкт «Фарби життя», проводить Пуханова Л.);

17 серпня – презентація лекції «Переяслав – музей в місті» (лектор – В.Б. Петровський, проєкт «Голосіївський мануар»).

до 30 серпня – виставка дитячого живопису «Янголи миру» художньої студії Тетяни Золотухіної.

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. з колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

16 серпня – заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Іваном Мазепою»;

до 17 серпня – фестиваль 8-й Pavlovka Pinhole Fest «Кшталти пам’яті»;

до 28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо».

до 31 серпня – виставка традиційного українського стародавнього вбрання «Вільна країна: нескорені строї»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 15 серпня – персональна художня виставка Костянтина Руднєва «Маріуполь позачасовий», присвячена трагічним подіям, які відбулися в Маріуполі та на Півдні України;

16–28 серпня – персональна художня виставка Марії Жилки «Я люблю Україну», портрети наших сучасників, а також натюрморти та пейзажі, присвячені Україні;

17 серпня – презентація виставки фотоколажів «Об’єднаємось, щоб вистояти і перемогти».

16 серпня – лекція Олександри Сторчай про чоловіче вбрання;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

14 серпня – відкриття виставки живопису «Жайворонкові небеса» Валерія Франчука;

15 серпня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

16 серпня – вистава «Квіти на Оскар»;

17 серпня – вистава «Танго втрьох? На Монмартрі».

14 серпня – літературно-мистецька імпреза «Український світ Миколи Лисенка». Гостя – Галина Дацюк, письменниця, членкиня київської ГО «Просвіта»;

15 серпня – презентація поетичної збірки Олега Гнатюка;

16 серпня – «Леся Українка. Нотатки з подорожі». Бранч;

16 серпня – гостини «Сніданок у Лисенків»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

12 серпня – кураторська екскурсія виставкою «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

13 серпня – майстер-клас Михайла Гуйди в межах виставки «Михайло Гуйда і класики»;

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

15 серпня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

16 серпня – тематична екскурсія «Магія трав і знахарських обрядів»;

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

14 серпня – презентація книжки британського фотографа Марка Невілла «Щоденник волонтера»;

16 серпня – зустріч у межах виставки «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

16 серпня – лекторій. «Кабукі: культура Японії доби Едо в образах і сценах» (розповідає Ольга Новікова);

17 серпня – екскурсія виставкою «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних – працює Музейний дворик;

щосуботи – Літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

13 серпня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Екскурсія відділом історії авіації та космонавтики (корпус 6-Б). Участь за записом через «Карітас-Київ» та «ЯМаріуполь».

11–15 серпня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та Кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

11–15 серпня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

13 серпня – «Принцеса на даху», вередлива казка;

16 серпня – «Місто за шпалерами», наукова пригода;

17 серпня – «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія.

Гала-концерт з нагоди відкриття 158 театрального сезону Київської опери

17 серпня Національна опера України запрошує на урочистий гала-концерт, присвячений відкриттю 158-го театрального сезону. Глядачі матимуть змогу насолодитися вишуканими балетними постановками у виконанні провідних артистів театру.

Концертна програма складається з двох відділів і поєднує в собі класичні твори та сучасну хореографію.

У першому відділі будуть представлені перлини світового балету:

Каріна Тельвар та Олексій Швидкий виконають па-де-де з балету «Фестиваль квітів у Дженцано» на музику Е. Хельстеда та Х. С. Паулі.

Па-де-де з балету «Сильфіда» Л.-Ж. Герольда представлять Катерина Дегтярьова та Даниїл Пащук.

Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук виконають па-де-де з балету «Арлекінада» Р. Дріго.

А хореографічний номер «Враження блакиті» Тору Шімазакі виконає Анастасія Шевченко.

Завершить перший відділ фрагмент з балету «Корсар» А. Адана у виконанні Катерини Миклухи, Олександри Панченко та артистів балету.

Другий відділ здивує різноманітністю:

Олександр Габелко та балерини виконають яскравий танець в сабо з балету «Норовлива донька» Л.-Ж. Герольда.

Дует Наталії Мацак та Сергія Кривоконя представить постановку Today is tomorrow yesterday на музику М. Ріхтера.

Витончену хореографію М. Фокіна «Лебідь» на музику К. Сен-Санса виконає Христина Шишпор.

Кульмінацією вечора стане гран па з балету «Дон Кіхот» Л. Мінкуса, яке представлять Ілона Кравченко,

Олександр Скулкін, Катерина Дегтярьова, Андріанна Шабаєва та артистки балету.

Диригуватимуть вечором Віктор Олійник, Сергій Голубничий та Герман Макаренко. Концерт обіцяє стати незабутньою подією для всіх шанувальників балетного мистецтва.

Коли: 17 серпня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Freedom Ballet. Танцювальна вистава Flambé

Flambе – танцювальна вистава про вогонь пристрасті, вибір і смак життя. Режисерка бестселерів «Шафа» та «Кабаре» Олена Коляденко разом із Freedom Ballet представляють показ своєї нової вистави – Flambè.

Натхненна романом Жоржі Амаду «Дона Флор і два її чоловіки», вистава не має лібрето – кожен глядач відчує її по-своєму. Це яскравий, еротично-іронічний твір із елементами реалізму, гумору та містики, який досліджує жіноче бажання та баланс між пристрастю та стабільністю.

Це не переказ книги і не класична постановка. Це емоційна подорож через танець

Магія кулінарії чи магія долі? Flambè – це не просто історія про кохання. Це історія жінки, яка все життя присвятила кулінарії

Коли: 12 серпня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Наталка Полтавка»

У Національній опері України пройде опера п'єсою Івана Котляревського «Наталка Полтавка». Вдова Горпина разом із дочкою Наталкою змушена була виїхати з Полтави до села. Не просто живеться українським селянам. Коханий Наталки – Петро – поїхав на заробітки і про нього давно нічого не чути. У цей час молоду дівчину вподобав літній, але заможний возний. Наталка стоїть перед вибором: зрадити свою любов до Петра чи врятувати себе та матір від злиднів.

Незважаючи на очевидний соціальний підтекст п'єси Котляревського, у ній поєднуються приємний гумор та зображення колоритного національного характеру. Однойменна опера успадковує всі найкращі риси п'єси, додаючи до них танці та пісні.

Коли: 16 серпня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Бібліотеки

13 серпня – презентація книг Олександра Чудновця, Андрія Булавіна, Георгія Снігира та Петра Сенька;

14 серпня – лекція «Петриківський і самчиківський розпис»;

16 серпня – виступ гурту «Станція Сиваш» із програмою маловідомих традиційних пісень Півдня України;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – Жіноче коло Тані Срібної;

щочетверга – тренінг «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щосуботи – розмовний клуб «English Speaking Club».

12 серпня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

12 серпня – бесіда з Валерієм Крамаренком «Молодь в дії: кроки до успіху в молодіжних центрах». На сторінці Facebook Молодіжної бібліотеки;

до 30 серпня – до Дня Незалежності України, книжкова виставка «Війнами втомлена та ніким не зломлена!..»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

12 серпня – ігротека «Настільні баталії: ігри для дорослих та дітей»;

15 серпня – зустріч із психологом Ксенією Мінаєвою «Сенси життя»;

до 17 серпня – виставка ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом» (спільно з КНУТД, факультет дизайну);

до 17 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів».

12 серпня – майданчик для культурного пізнавального дозвілля. Вулична акція «У книжок канікул не буває».

12 серпня – голосні читання «Синє небо, жовте сонце заглядають у моє віконце»;

15 серпня – гурток «Родинне коло». Майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки «Козак».

15 серпня – творча майстерка «Пензлик і гіпсик».

14 серпня – бібліотека під відкритим небом «Літо з книгою – це весело!». Майданчик біля Бібліотеки на Русанівці.

Концерти

Концерт Олег Скрипка

Олег Скрипка – головний герой вечора – запрошує на живе кабаре просто неба, де поєднуються енергія українського серця, французький шансон і легка хвиля року.

Це не просто концерт – це вечір у стилі паризьких вечірок, з вишуканим звучанням живих інструментів і культових пісень, які хочеться співати разом.

«Танго», Tombe la neige, «Танці», – і, звісно, хіти, з якими ми закохувалися у Скрипку.

Атмосфера – вишукана, настрій – вільний. Це вечір, коли можна танцювати, закохуватись, бути собою.

Коли: 17 серпня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Євген Хмара і Дарія Ковтун з концертом під небом Парижа

Сучасний композитор-віртуоз і піаніст Євген Хмара запрошує вас у світ витончених емоцій, глибини звуку та музичної магії. У програмі – улюблені французькі світові хіти та авторські композиції у чарівному виконанні Дарії Ковтун, у супроводі Євгена Хмари та найкращих музикантів України.

Це буде музична подорож, у якій зустрінуться класика і сучасність, щирість і натхнення, музика і вечірнє небо.Не проґавте шанс побачити й почути наживо справжню емоцію, яка звучить.

Коли: 17 серпня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Шоу «Не Проблема»

Комедійне шоу, де ваші проблеми стануть джерелом сміху та гарного настрою, выдбудеться 13 серпня. Коміки не тільки вислухають ваші життєві негаразди, але й знайдуть їм найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Чи це любовні пригоди, труднощі на роботі, чи просто курйозні ситуації – готуйтеся сміятися до сліз, адже всі проблеми зникнуть під натиском гумору.

Приходьте, поділіться своїми історіями, і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом. Ніякої серйозності – тільки сміх і позитив. Ціль шоу в тому, щоб ви пішли додому із переконанням, що ваша проблема – не проблема.

Коли: 13 серпня, 18:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Перевірка матеріалу

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки.

Underground Standup Club – легендарне місце, в прекрасному закладі Porta D`oro Trattoria на верхньому поверсі, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

Цього вечора коміки тестуватимуть новий матеріал! Це унікальна можливість почути жарти першими, стати частиною комедійного експерименту та побачити, як народжується стендап!

Коли: 13 серпня, 19:30

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.