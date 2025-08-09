Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці

ДБР повідомило про підозру командиру та його заступнику, які завдали державі збитків на майже 900 тис грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику. Через їхні дії державі було завдано збитків на майже 900 тисяч гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що заступник командира підготував три неправдиві рапорти, в яких зазначив, що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання в Чернігівській області. Насправді ж вони перебували в іншому місці і не виконували цих завдань.

Командир артилерійської батареї, зі свого боку, не перевірив надані дані та підписав рапорти. На підставі цих документів заступнику та 19 іншим військовослужбовцям було виплачено додаткові кошти на загальну суму близько 900 тис гривень.

Командиру повідомлено про підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Заступнику командира повідомлено про підозру в умисному невиконанні військовою службовою особою своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Завдяки розслідуванню ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань закликає не маніпулювати заявами щодо розслідування обставин смерті громадянина Україна та етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Раніше такі повідомлення поширювала угорська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження відбулася судово-медична експертиза, допити свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів.