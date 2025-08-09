Головна Київ Новини
search button user button menu button

Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці
Завдяки розслідуванню ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис грн
фото: dbr.gov.ua

ДБР повідомило про підозру командиру та його заступнику, які завдали державі збитків на майже 900 тис грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику. Через їхні дії державі було завдано збитків на майже 900 тисяч гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що заступник командира підготував три неправдиві рапорти, в яких зазначив, що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання в Чернігівській області. Насправді ж вони перебували в іншому місці і не виконували цих завдань.

Командир артилерійської батареї, зі свого боку, не перевірив надані дані та підписав рапорти. На підставі цих документів заступнику та 19 іншим військовослужбовцям було виплачено додаткові кошти на загальну суму близько 900 тис гривень.

Командиру повідомлено про підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Заступнику командира повідомлено про підозру в умисному невиконанні військовою службовою особою своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Завдяки розслідуванню ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань закликає не маніпулювати заявами щодо розслідування обставин смерті громадянина Україна та етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Раніше такі повідомлення поширювала угорська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР. 

«Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження відбулася судово-медична експертиза, допити свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. 

Читайте також:

Теги: ДБР Київ військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
6 серпня, 12:24
Фото загиблих Наталії Гайової та її синів
Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
5 серпня, 16:31
Окупанти зруйнували під’їзд у багатоповерхівці
Зеленський повідомив, скільки ракет і безпілотників РФ запустила по Україні вночі
31 липня, 09:26
Квитки вже доступні на офіційних ресурсах «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» анонсувала нові рейси на серпень
27 липня, 06:29
Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
25 липня, 01:52
З Максимом Казбаном, який загинув на Донеччині, прийшли попрощатися рідні, близькі, побратими та колеги
На Майдані відбулося прощання з командиром бригади «Лють» Максимом Казбаном
24 липня, 15:09
Нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
19 липня, 15:59
Момент зіткнення потрапив на відео
ДТП на Бориса Гмирі. Кур'єр на електросамокаті «сів» на капот авто (відео)
16 липня, 16:45
Такий вигляд має офіс телеканалу після обстрілу
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)
10 липня, 10:09

Новини

Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці
Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці
Муніципальна охорона в Києві врятувала від самосуду натовпу чоловіка, який побив жінок
Муніципальна охорона в Києві врятувала від самосуду натовпу чоловіка, який побив жінок
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
4350
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
2729
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
2607
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
2553
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua