Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру

Як зазначає слідство, спецслужби РФ мали безпосередній вплив на колишнє керівництво СБУ

Офіс Генпрокурора та ДБР повідомили про підозру колишньому голові СБУ, його першому заступникові та 20 співробітникам ФСБ РФ у справах Майдану. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«Слідство встановило, що у грудні 2013 року та лютому 2014 року під виглядом іноземної делегації на територію України трьома групами прибули 20 співробітників російської спецслужби на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ. За підтримки ексочільників СБУ, спецагенти РФ безперешкодно розміщувалися в будівлях відомства та за допомогою заздалегідь привезеною із собою спецтехніки організовували та сприяли працівникам СБУ в підготовці відео провокативного характеру», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, підозрювані створили YouTube-канал, на якому було розміщено 257 відеозаписів, у яких дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом. Ці відео згодом поширювалися в інтернеті та медіа. Про підривну діяльність щодо інформаційної безпеки України, екскерівництво СБУ звітувало своїм кураторам з ФСБ РФ, а для підтвердження надавали посилання на опубліковані відеозаписи.

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В ході досудового розслідування щодо злочинів вчинених на Майдані, прокурори встановили, що спецслужби РФ мали безпосередній вплив на колишнє керівництво СБУ з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Серед підозрюваних генералів ФСБ Росії:

генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами;

генерал-полковник начальник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ;

генерал-лейтенант – заступник начальника служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою;

генерал-майор – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ;

генерал-майор – перший заступник начальника департаменту оперативної інформації служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ РФ;

генерал-майор – колишній співробітник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у Москві та інші.

Прокурори повідомили про підозру колишньому голові СБУ, його першому заступникові, керівнику антитерористичного центру та начальникові департаменту захисту національної державності СБУ, у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України).

Також про підозру оголосили 20 співробітникам ФСБ РФ у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва у вчиненні державної зради та сприяння керівництву СБУ в наданні РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки, а також розпалювання національної, релігійної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми ідеологічними переконаннями (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 КК України).

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Зазначимо, з 9 січня 2013 року до 24 лютого 2014-го СБУ очолював Олександр Якименко.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави (президента-втікача Віктора Януковича – «главком») для організації розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду.