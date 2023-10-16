Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Олександр Якименко очолював СБУ з 9 січня 2013 року до 24 лютого 2014-го
фото з відкритих джерел

Як зазначає слідство, спецслужби РФ мали безпосередній вплив на колишнє керівництво СБУ

Офіс Генпрокурора та ДБР повідомили про підозру колишньому голові СБУ, його першому заступникові та 20 співробітникам ФСБ РФ у справах Майдану. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Слідство встановило, що у грудні 2013 року та лютому 2014 року під виглядом іноземної делегації на територію України трьома групами прибули 20 співробітників російської спецслужби на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ. За підтримки ексочільників СБУ, спецагенти РФ безперешкодно розміщувалися в будівлях відомства та за допомогою заздалегідь привезеною із собою спецтехніки організовували та сприяли працівникам СБУ в підготовці відео провокативного характеру», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, підозрювані створили YouTube-канал, на якому було розміщено 257 відеозаписів, у яких дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом. Ці відео згодом поширювалися в інтернеті та медіа. Про підривну діяльність щодо інформаційної безпеки України, екскерівництво СБУ звітувало своїм кураторам з ФСБ РФ, а для підтвердження надавали посилання на опубліковані відеозаписи.

В ході досудового розслідування щодо злочинів вчинених на Майдані, прокурори встановили, що спецслужби РФ мали безпосередній вплив на колишнє керівництво СБУ з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Серед підозрюваних генералів ФСБ Росії:

  • генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами; 
  • генерал-полковник начальник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ;  
  • генерал-лейтенант – заступник начальника служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ  – начальник управління захисту конституційного устрою;
  • генерал-майор – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ;
  • генерал-майор – перший заступник начальника департаменту оперативної інформації служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ РФ;
  • генерал-майор – колишній співробітник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у Москві та інші.

Прокурори повідомили про підозру колишньому голові СБУ, його першому заступникові, керівнику антитерористичного центру та начальникові департаменту захисту національної державності СБУ, у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України). 

Також про підозру оголосили 20 співробітникам ФСБ РФ у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва у вчиненні державної зради та сприяння керівництву СБУ в наданні РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки, а також розпалювання національної, релігійної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми ідеологічними переконаннями (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 КК України).

Зазначимо, з 9 січня 2013 року до 24 лютого 2014-го СБУ очолював Олександр Якименко.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави (президента-втікача Віктора Януковича – «главком») для організації розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду.

Читайте також: «Шістки» Путіна, або Випускаємо на сцену політемігрантів
Теги: Офіс Генерального прокурора Олександр Якименко СБУ Небесна сотня (Євромайдан)

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Азарову також інкриміновано державну зраду, що передбачає позбавлення волі на строк до довічного
Експрем’єр-міністр з поплічницями отримали підозру: одна з них обіймає посаду в КМДА
12 жовтня, 16:45
Керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко одружився з ведучою 24 каналу Анастасією Норіциною
Речник СБУ Дехтяренко побрався з телеведучою (фото)
Вчора, 09:18
Під час обшуків на виробництві та у квартирах фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.
Постачав у РФ обладнання для військових баз: СБУ затримала директора заводу в Дніпрі
13 жовтня, 17:40
У парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження
12 жовтня, 21:47
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
11 жовтня, 21:00
Ростислав Пацеляк нині під слідством у справі щодо протидії акціям протесту на Майдані
У екскомандира «Беркута», який розганяв Майдан, знайдено відразу два паспорти РФ
9 жовтня, 19:44
Правоохоронці звинувачують Андрія Клюєва у виведення 195 млн грн бюджетних коштів своїм підприємствам
Реванш Клюєва. Акомпанує… Антикорупційний суд Судові справи
9 жовтня, 10:10
СБУ затримала Івана Чубирка
СБУ затримала депутата-кума Медведчука на Закарпатті (відео)
7 жовтня, 14:55
Служба безпеки затримала десятки представників Московського патріархату
Кремлівські агенти під рясами. СБУ треба пояснити це «слугам народу»
4 жовтня, 18:13

Кримінал

Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей
В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей
Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію
Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію
Кіровоградщина: 22-річна коригувальниця ракет отримала довічне ув'язнення
Кіровоградщина: 22-річна коригувальниця ракет отримала довічне ув'язнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
33K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
32K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
13K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
13K
У Дніпрі прогриміли вибухи
8660
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту