Експрем’єр-міністр з поплічницями отримали підозру: одна з них обіймає посаду в КМДА
Одній з фігуранток справи повідомлено про підозру особисто, а іншим – заочно
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову та двом його помічницям.
Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Окрім цього, експрем’єр-міністру Азарову також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) – санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі.
В матеріалах слідства йдеться, що колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Telegram-канал, де розміщуються публікації пропагандистського характеру, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.
Пропагандистські матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Правоохоронці встановили, що адміністрування каналу здійснюється двома помічницями Азарова.
Одна з них є діючим державним службовцем та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію Росії.
Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ, організовували інтервʼю та коментарі Азарова російським ЗМІ.
Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.
Вся ця протиправна діяльність повністю підтверджується судовими психолого-лінгвістичними експертизами опублікованих матеріалів. Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у РФ.
Коментарі — 0