Росія вбила 22-річного патрульного, який біг рятувати травмованих у Києві

Єгор Терехін поспішав надати допомогу постраждалим після першої атаки, коли Росія завдала повторного ракетного удару

В ніч на 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Як зазначили у відомстві, молодий правоохоронець лише рік тому розпочав службу в поліції, а трохи більше місяця тому став патрульним у столиці.

У момент повторної ракетної атаки Єгор прямував на місце обстрілу, щоб надати першу допомогу постраждалим і допомогти з евакуацією поранених. Саме тоді його життя обірвалося.

У Національній поліції наголосили, що система МВС зазнала непоправної втрати, та висловили щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого правоохоронця. «Вічна пам'ять Єгору, щирі співчуття родині й колективу», – зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У п'яти районах столиці зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури, а також пожежі. За останніми даними, загинули дев'ять людей, ще понад 30 дістали поранення, серед них четверо дітей. У лікарнях залишаються 17 постраждалих.

Серед госпіталізованих четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, ще 13 – у стані середньої тяжкості. Найважчі травми дістала 14-річна дівчина, яка зазнала отруєння продуктами горіння. У медичних закладах також залишаються 17-річний юнак і 13-річний хлопчик з осколковими пораненнями. За оцінкою лікарів, їхній стан – середньої тяжкості.