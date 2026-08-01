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Під час нічної атаки РФ на Київ пошкоджено будівлю посольства Литви (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Під час нічної атаки РФ на Київ пошкоджено будівлю посольства Литви (відео)
У МЗС України показали пошкоджену будівлю
фото: facebook.com/UkraineMFA

Андрій Сибіга заявив, що російський терор не зважає на міжнародне право

Внаслідок удару ніхто зі співробітників дипломатичного представництва не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Унаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав», – повідомив посадовець. Він наголосив, що російські атаки вкотре демонструють зневагу Кремля до міжнародного права, зокрема до положень Віденської конвенції. 

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«Російський терор не щадить нікого та не поважає жодних міжнародних норм. Зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони», – зазначив очільник української дипломатії.

Сибіга також висловив підтримку Литві, міністру закордонних справ країни Кястутісу Будрісу, посолці Інзі Станітє-Толочкєнє та всьому литовському дипломатичному відомству, запевнивши, що Україна готова надати необхідну допомогу.

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Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня окупанти двічі завдали ударів по території комунальної організації «Київмедспецтранс». Внаслідок обстрілу частково зруйновано чотири будівлі підприємства, а також пошкоджено низку інших приміщень.

Найбільших втрат зазнав автопарк, який забезпечує роботу столичних медичних закладів. П'ять карет швидкої допомоги були повністю знищені вогнем, ще 20 спеціалізованих автомобілів отримали серйозні пошкодження.

Мер Віталій Кличко також повідомив, що наразі у Києві підтверджено загибель дев'яти людей, ще понад 30 осіб зазнали поранень.

Раніше Росія зруйнувала консульство Латвії у Слов'янську. Унаслідок російської атаки були поранені двоє співробітників дипломатичної установи. Рига викликала представника Кремля. Крім цього, внаслідок ворожої атаки у травні було пошкоджено посольство Азербайджану в Києві.

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Теги: обстріл Київ Андрій Сибіга МЗС Литва

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