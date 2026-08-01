Через російський удар у Києві змінено маршрути транспорту

У Києві тимчасово перекрили рух транспорту на двох вулицях

Зміни торкнулися автобусних маршрутів №35 і №108

У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на вулицях Урлівській та Здолбунівській у напрямку вулиці Гліба Бабіча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київпастранс.

Автобуси маршруту №35 тимчасово рухаються вулицею Анни Ахматової та проспектом Петра Григоренка, після чого повертаються на свій звичний маршрут.

Маршрут №108 у напрямку станції метро «Харківська» пролягає через вулиці Урлівську та Анни Ахматової. У зворотному напрямку – до вулиці Шептицького – автобуси курсують проспектом Петра Григоренка та вулицею Петра Радзіня, після чого продовжують рух за звичною схемою.

У «Київпастрансі» закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і стежити за оновленнями щодо роботи громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Пошкодження зафіксували в кількох районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, склади, автомобілі та інші цивільні об'єкти.

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 30 осіб, серед них четверо дітей. Із поранених 17 людей, зокрема троє дітей, госпіталізували. Ще 13 постраждалим, серед яких одна дитина, медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці. Водночас кількість жертв російського удару наразі залишається незмінною – дев'ять загиблих.