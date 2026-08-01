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РФ двічі вдарила по «Київмедспецтрансу»: згоріли п'ять карет швидкої

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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РФ двічі вдарила по «Київмедспецтрансу»: згоріли п'ять карет швидкої
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС

Частково зруйновано чотири будівлі підприємства

20 автомобілів, які обслуговували медзаклади столиці, зазнали серйозних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

За словами мера, внаслідок обстрілу частково зруйновано чотири будівлі комунальної організації «Київмедспецтранс», а також пошкоджено інші приміщення. Найбільших втрат зазнав автопарк медичної служби.

П'ять карет швидкої допомоги повністю згоріли, ще 20 спеціалізованих автомобілів, які забезпечували роботу столичних закладів охорони здоров'я, отримали значні пошкодження.

Кличко розповів про наслідки російського удару

Кличко також повідомив, що наразі у Києві підтверджено загибель дев'яти людей, ще понад 30 осіб дістали поранення. За його словами, руйнування житлових і нежитлових будівель, а також пожежі зафіксовані у п'яти районах столиці. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, до столичних лікарень доправили 17 постраждалих, серед яких троє дітей. Ще 13 людям, зокрема одній дитині, медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці. Стан чотирьох госпіталізованих лікарі оцінюють як тяжкий, ще 13 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості.

Найбільше постраждала 14-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані через отруєння продуктами горіння. Ще двоє дітей – 17-річний юнак і 13-річний хлопчик – проходять лікування з осколковими пораненнями. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості

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Теги: Київ обстріл балістичні ракети

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