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У Києві на вихідних 1-2 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 1-2 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна закупитися свіжими сезонними овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: glavcom.ua

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цими вихідними, 1 та 2 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на  Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 1 серпня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вул. Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 2 серпня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала капуста, ціни злетіли більш ніж на 50%. Виробники продають білоголову капусту по 12–20 грн за кілограм. Це приблизно на 52% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Фермери пояснюють зростання цін скороченням пропозиції в перехідний період між сезонами.

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Теги: продукти ярмарок Київ

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