«Жодної вигоди та імітація діяльності»: як кияни відреагували на новий пересадковий QR-квиток
Кияни звертають увагу на зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог, через які 90-хвилинний ліміт дії квитка може просто «згоріти»
Оголошений столичною владою запуск нового пересадкового QR-квитка за 60 грн викликав хвилю обурення та критичних коментарів під офіційним дописом міської влади у Facebook. Користувачі мережі зазначають, що тарифоутворення не враховує воєнні реалії, а сама послуга не дає фінансової вигоди більшості містян. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, кияни звертають увагу на зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог, через які 90-хвилинний ліміт дії квитка може просто «згоріти»:
- «Цікаво, як люди будуть використовувати цей квиток, якщо тривога? Невже не можна не копіювати все з інших країн, а врахувати реалії сьогодення?» – обурюється Marakhovska Olena.
- «І в чому вигода? Більшість людей їздить двома видами транспорту за такий проміжок часу. Тобто ціна така сама (30+30 грн). Хоч би зробили 50 грн... Імітація діяльності» – пише Viktoria Moriweather.
- «Чомусь у європейських містах подібні квитки роблять вигідними, а це зробили на відчепись» – зауважує Інна Ірискіна.
Також дописувачі вказують на те, що нововведення так і не вирішило проблему відсутності справжнього єдиного квитка для всього транспортного комплексу столиці.
«За кордоном всі квитки включають безоплатні пересадки на весь транспорт міста (нема разових як таких). А у вас якась викривлена фантазія, яка не діє ні на електричку, ні на маршрутки, бо ви не прибрали там кеш та не ввели єдиний квиток за десяток років» – підкреслює Олександр Туник.
Нагадаємо, із 1 серпня у Києві вводять новий QR-квиток за 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером протягом 90 хвилин після першої валідації. Чинні тарифи на разові поїздки в комунальному транспорті столиці наразі становлять 30 грн.
Як повідомлялося, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.
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