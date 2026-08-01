«Жодної вигоди та імітація діяльності»: як кияни відреагували на новий пересадковий QR-квиток

Із 1 серпня у Києві вводять новий QR-квиток за 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером протягом 90 хвилин після першої валідації

Кияни звертають увагу на зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог, через які 90-хвилинний ліміт дії квитка може просто «згоріти»

Оголошений столичною владою запуск нового пересадкового QR-квитка за 60 грн викликав хвилю обурення та критичних коментарів під офіційним дописом міської влади у Facebook. Користувачі мережі зазначають, що тарифоутворення не враховує воєнні реалії, а сама послуга не дає фінансової вигоди більшості містян. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, кияни звертають увагу на зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог, через які 90-хвилинний ліміт дії квитка може просто «згоріти»:

«Цікаво, як люди будуть використовувати цей квиток, якщо тривога? Невже не можна не копіювати все з інших країн, а врахувати реалії сьогодення?» – обурюється Marakhovska Olena.

«І в чому вигода? Більшість людей їздить двома видами транспорту за такий проміжок часу. Тобто ціна така сама (30+30 грн). Хоч би зробили 50 грн... Імітація діяльності» – пише Viktoria Moriweather.

«Чомусь у європейських містах подібні квитки роблять вигідними, а це зробили на відчепись» – зауважує Інна Ірискіна.

Також дописувачі вказують на те, що нововведення так і не вирішило проблему відсутності справжнього єдиного квитка для всього транспортного комплексу столиці.

«За кордоном всі квитки включають безоплатні пересадки на весь транспорт міста (нема разових як таких). А у вас якась викривлена фантазія, яка не діє ні на електричку, ні на маршрутки, бо ви не прибрали там кеш та не ввели єдиний квиток за десяток років» – підкреслює Олександр Туник.

Реакція киян на запровадження безпересадкового квитка скриншот

скриншот

скриншот

Нагадаємо, із 1 серпня у Києві вводять новий QR-квиток за 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером протягом 90 хвилин після першої валідації. Чинні тарифи на разові поїздки в комунальному транспорті столиці наразі становлять 30 грн.

Як повідомлялося, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.