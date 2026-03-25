РФ готує нову операцію проти України: Зеленський назвав ціль ворога

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
РФ готує нову операцію проти України: Зеленський назвав ціль ворога
Глава держави наголосив, що кожна громада має належним чином підготуватися до російських ударів
Президент: «Росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання»

Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів. «Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», – каже він.

Крім того, президент повідомив, що провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання. Особлива увага – Чернігівщині, де тривають відновлювальні роботи.

«Я доручив урядовцям та команді Офісу президента також пропрацювати разом із нашими військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на міста на заході країни.

Україна розвиває ешелонований захист, який базується на системному підході. До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери.

До слова, у вівторок 24 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Детальніше про наслідки атаки у Вінниці, Львові, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі та на Тернопільщині читайте за посиланнями.

РФ готує нову операцію проти України: Зеленський назвав ціль ворога
РФ готує нову операцію проти України: Зеленський назвав ціль ворога
