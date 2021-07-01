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    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн

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    Правоохоронці встановили факт відсутності виробничих потужностей, де начебто проводились роботи із залученням осіб із обмеженими можливостями - У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    Правоохоронці встановили факт відсутності виробничих потужностей, де начебто проводились роботи із залученням осіб із обмеженими можливостями
    Фото: ДФС

    ДФС упередила незаконне відшкодування ПДВ на 400 млн грн

    Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження викрили групу осіб в підробці реєстраційних документів громадської організації та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    Правоохоронці викрили злочинну групу, організатори якої зареєстрували на підставних осіб понад 40 суб’єктів господарювання. З використанням реквізитів зазначених підприємств створювалась лише видимість господарської діяльності псевдогромадських організацій із використанням праці осіб з обмеженими можливостями.

    Ці суб’єкти господарювання, у свою чергу, за останні півтора року заявили до бюджетного відшкодування понад 400 млн грн ПДВ, понад 100 млн грн вже було незаконно відшкодовано з державного бюджету.

    На підставі ухвал районного суду Києва співробітники ДФС провели понад 20 санкціонованих обшуків за адресами виробничих, складських, житлових та офісних приміщень, за результатами яких виявлено матеріальні цінності, комп’ютерну техніку печатки, фінансово-господарські документи, чорнові записи, тощо. Також правоохоронці встановили та задокументували факт відсутності виробничих потужностей, де начебто проводились роботи із залученням осіб із обмеженими можливостями, а за юридичними адресами встановлено відсутність підприємств та їх службових осіб.

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    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн
    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн

    Вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

    Після проведення оперативно-слідчих заходів вищезазначеною групою підконтрольних підприємств заявки до бюджетного відшкодування не подавались. Діяльність міжрегіональної злочинної схеми незаконного відшкодування ПДВ припинено.

    Наразі в межах досудового розслідування вживається весь комплекс заходів, спрямований на відшкодування завданих державі збитків.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: ДФС Київ кримінал податки гроші
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    У Києві злочинці створили фіктивні підприємства, щоб покласти до кишень 400 млн грн