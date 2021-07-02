Столичний підприємець відшкодував до бюджету майже 8 млн грн

Підприємець ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах

Керівник столичного приватного підприємства добровільно відшкодував завдані державі збитки

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві викрили керівника столичного приватного підприємства, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході розслідування встановлено, що підприємець умисно відобразив у податковій звітності придбання товарно-матеріальних цінностей у суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

З урахуванням зібраних доказів керівнику підприємства вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування завдана державі шкода була відшкодована добровільно та в повному обсязі.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, фахівці ДФС у Києві викрили групу осіб, які створили фіктивні підприємства і за останні півтора року заявили до бюджетного відшкодування понад 400 млн грн ПДВ, понад 100 млн грн вже було незаконно відшкодовано з державного бюджету.

Також нещодавно співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС викрили масштабний центр мінімізації податків.

Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021р.р. склав понад 1 млрд грн.