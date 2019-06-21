Розкрадання на поставках для Охматдиту: прокуратура оголосила підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Київська прокуратура оголосила підозру керівнику підприємства, який украв 1,6 млн гривень на поставках медобладнання для Охматдиту.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

«Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру генеральному директору приватного товариства за фактом заволодіння коштами столичного бюджету під час поставки медичного обладнання дитячій лікарні Охматдит. Посадовець, який представляє в Україні одного з європейських виробників медобладнання, заволодів коштами місцевого бюджету м. Києва в розмірі 1,6 млн грн шляхом завищення граничної надбавки на магнітно-резонансний томограф, поставка якого здійснювалася в межах проведення тендерних процедур«, - йдеться у повідомленні.

Керівнику приватного підприємства оголошено підозру за ч.5 ст.191 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.