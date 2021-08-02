Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих

Підлітки з батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції, де правоохоронці проводять з ними слідчі дії

Поліція затримала трьох хлопців 12, 15 та 16 років

У Києві в Голосіївському районі група підлітків кидала каміння і застосувала сльозогінний газ у бік перехожого. Правоохоронці внесли у даній справі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганство. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомили в поліції, підлітки з батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції, де правоохоронці проводять з ними слідчі дії.

«Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому троє хлопців кидали каміння і застосували сльозогінний газ у бік чоловіка, який впав, а вони продовжували його бити», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався 31 липня на проспекті Науки.

«Ювенальні інспектори за кілька годин встановили особи дітей та їх місцезнаходження. Це – місцеві жителі, 2005, 2006 і 2009 років народження, які між собою в спорідненості. Двоє з них раніше потрапляли в поле зору правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

Поліція в ході досудового розслідування встановила, що підлітки періодично здійснювали аналогічні правопорушення щодо перехожих.

«Слідство встановило чотирьох постраждалих, з якими проводяться необхідні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.



