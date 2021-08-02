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    Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих

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    Підлітки з батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції, де правоохоронці проводять з ними слідчі дії - Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих
    Підлітки з батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції, де правоохоронці проводять з ними слідчі дії
    Фото: відділ комунікації поліції Києва

    Поліція затримала трьох хлопців 12, 15 та 16 років

    У Києві в Голосіївському районі група підлітків кидала каміння і застосувала сльозогінний газ у бік перехожого. Правоохоронці внесли у даній справі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганство. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як повідомили в поліції, підлітки з батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції, де правоохоронці проводять з ними слідчі дії.

    «Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому троє хлопців кидали каміння і застосували сльозогінний газ у бік чоловіка, який впав, а вони продовжували його бити», – йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався 31 липня на проспекті Науки.

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    Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих
    Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих
    Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих

    «Ювенальні інспектори за кілька годин встановили особи дітей та їх місцезнаходження. Це – місцеві жителі, 2005, 2006 і 2009 років народження, які між собою в спорідненості. Двоє з них раніше потрапляли в поле зору правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

    Поліція в ході досудового розслідування встановила, що підлітки періодично здійснювали аналогічні правопорушення щодо перехожих.

    «Слідство встановило чотирьох постраждалих, з якими проводяться необхідні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.


    Теги: банда Київ діти поліція
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    Розпилювали газ і кидали каміння. Банда підлітків у Києві тероризувала перехожих